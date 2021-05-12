AK Parti Kocaeli’den ‘online’ bayramlaşma!

''ŞARTLARA UYMAK ZORUNDAYIZ''
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, tam kapanma sürecinde çevrimiçi programlarla online olarak il ve ilçe yönetim kurulu toplantılarını aksatmadan sürdürdüklerini, Pandemi tedbirleri devam ettiği için bayramlaşma programını da aynı şekilde gerçekleştireceklerini belirterek, “Gönlümüz yüz yüze buluşmayı, büyük AK Parti ailesinin tamamıyla bir araya gelmeyi arzu etse de, şartlara uymak durumundayız. Pandemi süresi boyunca bütün iletişim araçlarını kullanarak teşkilatımızla olan güçlü bağımızı sürdürdük. Bu bayramda da gerek üyelerimiz, gerekse istişare kurulumuzu telefonla da olsa arayarak bayramlarını kutluyacağız. Bayramların önemini unutmadan ailemizle, sevdiklerimizle, arkadaşlarımızla her türlü iletişim aracını kullanarak mutlaka bayramlaşalım. Ramazan Bayramı’nın bütün küskünlüklerin unutulmasına vesile olmasını, bütün dünyaya huzur ve barış getirmesini diliyorum” açıklamalarında bulundu.
BAYRAMIN 1. GÜNÜ SAAT 14:00'TE
1-) Gebze -Mehmet Ellibeş/İl Başkanı
2-) Gölcük -Emine Zeybek/Milletvekili
4-) Darıca-İlyas Şeker/Milletvekili
5-) Derince -R.Sezer Katırcıoğlu/Milletvekili
6-) Başiskele-Mehmet Akif Yılmaz /Milletvekili
7-) Kartepe -Sami Çakır/Milletvekili
8-) Dilovası-Cemil Yaman/Milletvekili
9-) İzmit -Doç.Dr.Tahir Büyükakın/Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
SAAT 15:00'TE
10-) Karamürsel-Emine Zeybek/Milletvekili
11-) Kandıra-Mehmet Akif Yılmaz/Milletvekili
12-) Çayırova-Cemil Yaman/Milletvekili