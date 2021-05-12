AK Parti Kocaeli’den ‘online’ bayramlaşma!

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı’nı online olarak kutlayacak. Bayramın 1. günü, online bir araya gelecek olan AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, geniş katılımlı program ile bayramı kutlayacak.

AK Parti

Kocaeli

İl Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında bayramlaşma programını online olarak, internet üzerinden gerçekleştirecek.

Ramazan Bayramı

'nın 1.günü yapılacak programlar saat 12.00’de İl Başkanlığı Bayramlaşmasıyla başlayacak. AK Parti Kocaeli İl Başkanı

Mehmet Ellibeş

, Milletvekilleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.

Tahir Büyükakın

, İl Yönetimi, İlçe Başkanları ve ilçe Belediye Başkanlarıyla bir araya gelerek ilk bayramlaşma programını gerçekleştirecek. Daha sonra Başkan Ellibeş, Milletvekilleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, saat 14.00 ile 15.00’te başlayacak ilçe bayramlaşmalarına ayrı ayrı katılarak teşkilatla buluşacak.,



''ŞARTLARA UYMAK ZORUNDAYIZ''

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, tam kapanma sürecinde çevrimiçi programlarla online olarak il ve ilçe yönetim kurulu toplantılarını aksatmadan sürdürdüklerini, Pandemi tedbirleri devam ettiği için bayramlaşma programını da aynı şekilde gerçekleştireceklerini belirterek, “Gönlümüz yüz yüze buluşmayı, büyük AK Parti ailesinin tamamıyla bir araya gelmeyi arzu etse de, şartlara uymak durumundayız. Pandemi süresi boyunca bütün iletişim araçlarını kullanarak teşkilatımızla olan güçlü bağımızı sürdürdük. Bu bayramda da gerek üyelerimiz, gerekse istişare kurulumuzu telefonla da olsa arayarak bayramlarını kutluyacağız. Bayramların önemini unutmadan ailemizle, sevdiklerimizle, arkadaşlarımızla her türlü iletişim aracını kullanarak mutlaka bayramlaşalım. Ramazan Bayramı’nın bütün küskünlüklerin unutulmasına vesile olmasını, bütün dünyaya huzur ve barış getirmesini diliyorum” açıklamalarında bulundu.

BAYRAMIN 1. GÜNÜ SAAT 14:00'TE

1-) Gebze -Mehmet Ellibeş/İl Başkanı

2-) Gölcük -Emine Zeybek/Milletvekili

4-) Darıca-İlyas Şeker/Milletvekili

5-) Derince -R.Sezer Katırcıoğlu/Milletvekili

6-) Başiskele-Mehmet Akif Yılmaz /Milletvekili

7-) Kartepe -Sami Çakır/Milletvekili

8-) Dilovası-Cemil Yaman/Milletvekili

9-) İzmit -Doç.Dr.Tahir Büyükakın/Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

SAAT 15:00'TE

10-) Karamürsel-Emine Zeybek/Milletvekili

11-) Kandıra-Mehmet Akif Yılmaz/Milletvekili

12-) Çayırova-Cemil Yaman/Milletvekili