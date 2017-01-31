AK Parti seferberlik ilan etti! AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Referandumla ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulundu

31 Ocak 2017 Salı 10:07

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Referandumla ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulundu. Önceki gün Gebze’ye gelen Katırcıoğlu, gazetemiz Kurucusu İsmail Kahraman’a referanduma dair açıklamalarda bulundu. Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı referandumu için AK Parti Genel merkezinde hummalı bir çalışmanın yapıldığını belirten Katırcıoğlu, önümüzdeki günlerde sahaya ineceklerini söyledi. Parti Genel Merkezinde çalışmaların son aşamaya geldiğini, Nisan ayı içerisinde yapılacak Referandum için çalışmaların toplantıların yakın bir sürede başlayacağını, ifade eden Katırcıoğlu, her eve ve herkese ulaşarak referandumda Evet’in ne kadar önemli olduğunu, Türkiye’nin beka meselesi olduğunu anlatacaklarını söyledi. Sandık müşahitleri dahil 81 il de AK Parti 75 bin kişiyle hummalı bir çalışmaya hazırlanırken, Genel merkez de ilan edilen seferberlikte broşürlerin hazırlandığı öğrenildi.



Ömür KAVRAN





