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Ak Parti Teşkilatı İftarda Buluştu

AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği iftar programına katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, birlik ve beraberlik mesajları verirken, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde kendilerine büyük destek veren bütün parti teşkilatlarına teşekkür etti.

Ak Parti Teşkilatı İftarda Buluştu

23 Mayıs 2019 Perşembe 11:38

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AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı’nın Sancaktepe Sosyal Tesisleri’nde düzenlediği iftar programında partililer bir araya geldiler. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Vekili Mikdat Aydın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ak Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, Mhp Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün, il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkan ve yönetimleri ile mahalle yönetimleri katılırken, programda  birlik ve beraberlik mesajları verildi.



Teşkilatlarımızla Yapacak Çok İşimiz Var

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, programda bir selamlama konuşması yaparak, 31 Mart Yerel Seçimlerinde kendilerine destek veren bütün partililere teşekkür etti. Bıyık, “ AK davamıza gönül vermiş teşkilatımız mensubu dava arkadaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Öncelikle 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde bizlere büyük destek veren bütün parti teşkilatlarımıza ve MHP İlçe Başkanımız nezdinde bütün MHP teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Darıca’da elde ettiğimiz başarıda her birinizin emeği büyük. ‪Her zaman uyum içinde çalışarak bir arada olacağımız teşkilatımız ile yapacak çok işimiz, milletimize hizmet yolunda birlikte yürüyecek çok yolumuz var. Heybemiz dolu, yolumuz uzun, yükümüz ağır bunu biliyoruz ve daha çok çalışacağımıza söz veriyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Ramazan ayının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim, sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde evvela Kadir Gecesi’ne ardından da bayrama ulaşmayı nasip etsin.” dedi.

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