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Ak Parti'de gözler MYK'da

AK Parti’de 5 kasımda başlayacak yerel seçimler için aday adaylığı süreci öncesi gözler, 1 Kasım'da yapılacak olan MYK'ya çevrildi.

Ak Parti'de gözler MYK'da

30 Ekim 2018 Salı 13:56

Adaylık sürecinin başlaması öncesi AK Parti, 1 Kasım Perşembe günü çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanacak AK Parti MYK, Yerel seçimde izlenecek yol haritasını belirleyerek teşkilatlara bildirim yapacak. MYK toplantısında adaylık başvurularının hangi tarihlere kadar alınacağı, teşkilat mensupları ve diğer adayların başvuru süreçleri, Meclis Üyeliği sürecinin yanı sıra partinin aday belirleme kriterleri netleşecek. MYK kararlarının teşkilatlara ulaşmasının ardından Kocaeli’de İl Başkanı Abdullah Eryarsoy basın toplantısı düzenleyerek bilgilendirmede bulunacak. 

Yerel seçimler için işi sıkı tutan ve sürprize yer vermek istemeyen AK Parti, özellikle Büyükşehir noktasında özel bir çalışma içerisinde. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere özel strateji izleyen AK Parti, Kocaeli ve Ordu gibi tüm İlçe belediyelerini kazandığı yerlerde ise mevcudu korumak istiyor. Yarın yapılacak MYK toplantısında Temayül yoklaması süreci, mülakat gibi tarihlerinde belli olması bekleniyor. Adaylık takviminde AK Parti’nin resmi süreye kadar aday başvurularını değerlendirmesine kesin gözüyle bakılırken, aday belirleme kriterleri ise en merak edilen konuların başında geliyor. 

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KocaeliGebzeAk PartiAk Partide Gözler MYKda
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