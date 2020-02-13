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AK Parti’de kongre hareketliliği

7. olağan kurultayı süreci içindeki AK Parti’de ilçe başkanlarının durumu belli oldu.

AK Parti'de kongre hareketliliği

13 Şubat 2020 Perşembe 12:28

 Partide ilk temayüller önceki gün Karamürsel ve Derince teşkilatlarında yapıldı. AK Parti’de kongre hareketliliği sürüyor. Bir süre önce yapılan delege seçimlerinin ardından genel merkez tarafından ilçelerle ilgili kararlar veriliyor. Buna göre ilk olarak Karamürsel ve Derince teşkilatlarında mevcut başkanlarla yola devam edilmeme kararı alındı.

ELLİBEŞ TAKİPTE

23 Şubat’ta kongresi yapılacak olan Karamürsel’de önceki gün temayül yoklaması yapıldı. Parti binasında gerçekleşen AK Parti Genel Merkez Kocaeli İl Koordinatörü Hikmet Ayar gözetimindeki temayüle İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve yönetim kurulu da katıldı.

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