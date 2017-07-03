AK Parti'de kongre süreci başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında 1 Temmuz tarihinde AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen ve 4 saat süren il başkanları toplantısı neticesinde kongre takvimi netleşti.

Belde, il ve ilçe kongrelerinin tarihinin netleştiği toplantı neticesinde belde kongreleri yarın, ilçe kongreleri 19 Ağustos ile 12 Kasım il kongreleri ise 2018 yılı şubat ayının sonunda gerçekleşecek. Kongre sürecini yorumlamak için basın mensuplarıyla AK Parti il binasında bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan kongre sürecinde izlenecek yol haritasından kabaca bahsetti. Başkan Ceyhan tek listeli kongrelerin temek prensipleri olduğunu belirterek, 2018’nin sonunda genel süreci tamamlamış olacaklarını söyledi.

15 TEMMUZ GECESİ NÖBET TUTULACAK

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “İl başkanları toplantımızın ilk periyodunu yaptık. Müzakere aşamasına geçildi. Pazar günü de gündemimizi gerçekleştirerek, 2 günlük toplantımızı tamamlamış olduk. Ankara da iki gündemimizden bir tanesi de 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi. Darbenin 1 yılına geliyoruz. 11 Temmuz’dan başlayıp, 15 Temmuz’a kadar giden bir dizi programımız var. Programlar Valilik tarafında sizlerle de paylaşılacaktır. Sonuçta konu AK Parti’nin meselesi değil devlet meselesidir. İstanbul ve Ankara illerimizde şehit sayısı fazla olduğu için merkez iller buralar olacak. Bir hafta boyunca nöbet tutmaktan ziyade, darbenin gündüzü ve gecesinde saatler 00.26’ı gösterdiği saatlerde yürüyüşle başlanacak, salalar okunacak. Ev sahipliğini Büyükşehir ve Valiliğimiz gerçekleştiriyor” açıklamasında bulundu.

YARIN DELEGE LİSTESİ BELİRLENECEK

Kongre takvimi hakkında bilgi veren Başkan Ceyhan, “Partimiz olağan 6’ncı kongre sürecine giriyor. Her kongre sürecinde olduğu gibi yenilenmeyi tazelenmeyi partimiz kendi içerisinde yaşayacak. Mahallelerden başlayıp ilçelere sonrasında da genel başkanlığa uzanan bir yol izlenecek. 4 Temmuz tarihinde delege dağılım listesinin ilanı olacak. Hangi mahalleden ya da köyden kaç delege oy kullanacak bunun sayısı belirlenecek. Kesinleşmiş delege listelerinin 19 ile 26 Temmuz tarihleri arasında delege seçimleri olacak. İlçe kongre takvimleri her ilçede 400 sayısındaki delegeleri belirledikten sonra artı doğal delegelerle 19 Ağustos ile 12 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu seçimlerden önce kendi ilçelerimizin takvimini belirleyip, genel merkeze sunacağız. Cumartesi ve pazar günleri olmak üzere kongrelerimizi gerçekleştireceğiz. Sonunda da il kongremiz 18 Kasım ile 25 Şubat tarihinde yapmış ve süreci bitirmiş olacağız” dedi.

“TEK LİSTELİ KONGRELER TEMEL PRENSİBİMİZ”

Kocaeli Büyükşehir olduğu için ve 750 bin kişiden fazla nüfusu olduğundan il yöneticileri sayısında azalma olmayacak. Yeni tüzük değişikliğinden sonra il de olmasa da ilçe yönetimimizdekilerin sayılarında değişim olacak. İlçelerdeki sayılarda düşüşler var. 4 Temmuz tarihinde ilçe başkanlarımızla bir araya gelip, bu sayıları netleştireceğiz. 2019 da aday olmayı düşünenler için şuanda getirilmiş yasak yok. Tek listeli kongreler yapmak bu kongrede de temel prensibimiz. Geçmişi önemseyerek, dersler çıkararak hareket edeceğiz. Teşkilat başkanımız Mustafa Bey’in öncülüğünde kongrelerimizi yönetecek komisyon belirlenecek. 2018 sonunda da genel olarak teşkilatlarımızı yenilemiş olacak. Komple değiştirmek değil de istisnai noktalarda ihtiyaca göre seçenekler değerlendirilecek” açıklamalarında bulundu.