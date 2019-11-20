AK Parti'den Mehmet Avcı hakkında suç duyurusu

Kocaeli'deki "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" soruşturması



AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve çok sayıda partili, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ifadeleri nedeniyle tutuklanan zanlıdan şikayetçi oldu.

İl Başkanı Mehmet Ellibeş, belediye başkanları, ilçe başkanları ve teşkilat yöneticileri ile partililer, Kocaeli Adliyesi önünde toplandı.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ifadeleri nedeniyle tutuklanan Mehmet Avcı hakkında hazırlanan şikayet dilekçesinin partililerce imzalanmasının ardından Ellibeş ile partinin ilçe ve belediye başkanları tarafından dilekçe savcılığa sunuldu.

Mehmet Ellibeş, yaptığı açıklamada, Mehmet Avcı'nın toplumda derin infial ve öfke oluşturan paylaşımında AK Parti ve partililere ağza alınmayacak ağır hakaretlerle saldırdığını söyledi.

Bu sözlerin son derece çirkin, ahlak ve edep dışı sözler olduğunu dile getiren Ellibeş, "Şüpheli Mehmet Avcı, bahse konu bu çirkin paylaşımında anayasal çerçevede örgütlenmiş, milyonlarca üyesi bulunan, yapılan demokratik ve şeffaf seçimlerle halkın büyük çoğunluğunun desteğini alarak iktidar olan AK Parti'ye, partinin liderine ve mensuplarına karşı galiz ve katlanılması mümkün olmayan saldırıda bulunmuştur." diye konuştu.

Ellibeş, şüphelinin söz konusu paylaşımını yaparken kin ve öfke dolu bir dil kullandığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Partililerin şahıslarına, ailelerine, kızlarına ve çoluk çocuklarına dil uzatmış, uygunsuz ve yakışıksız benzetme ve yakıştırmalarda bulunmuştur. Şüphelinin paylaştığı bu sözler parti camiamızda çok büyük bir tepki ve öfke oluşturmuştur. Demokratik bir ülkede özgür düşünce ve serbest tartışma esastır ancak hakaret ve sövgüye mahal yoktur. Hele hele topyekun bir kitleyi hedef alan saldırılar çok tehlikelidir. Demokratik barış ortamını zedeler, toplumsal istikrarı yok eder. Bu nedenle şüpheli Mehmet Avcı'nın sözleri, AK Parti camiasını ve liderini hedef alsa da bu sözler toplumu kin ve nefrete sürükleyen, bölücülük yaratan sözlerdir. Bu nedenle bu sözleri tolere edilemez, hoş görülemez."

- "Hakaret acziyettir"

"Yine belirtmek gerekir ki; hakaret acziyettir, fikir fukaralığıdır ve aynı zamanda suçtur." diyen Ellibeş, "Bu nedenle şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada açılacak davaya şikayetçi olarak katılmak amacıyla AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş olarak ben, başkan yardımcılarım, yönetim kurulu arkadaşlarım, ilçe başkanlarım ve yönetimleri olarak başsavcılığa başvurumuzu yapmış bulunuyoruz. Kamu adına başsavcılık adına başlatılan soruşturmaya bizler de takipçi olarak katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ellibeş, kullanılan ifadeler karşısında kendilerinin de öfke dolu olduğunu ancak gerekli cezanın hukuk önünde verilmesi için dava açılması ve şüphelinin kullandığı bu akıl dışı sözlerle ilgili bu kişi hakkında en ağır cezanın verilmesi için Kocaeli'de 300 bin, Türkiye genelinde 10 milyon teşkilat mensubu adına bu soruşturmanın takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

- Süreç

Başiskele ilçesinde yaşayan iş adamı Mehmet Avcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında tezahüratta bulunan gençlere yönelik küfürlü ifadeler kullandığı videosunun sosyal medyada tepki çekmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 15 Kasım Cuma günü gözaltına alınmıştı.

Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatılan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarını sürdürmesi nedeniyle tekrar gözaltına alınan şüpheli, tutuklanmıştı