AK Partili başkanlar Ankara’da

AK Parti’de ilçe başkanları bugün Ankara Ticaret Odası (ATO)’nda Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılımıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Seçim öncesinde motivasyon toplantısı olarak da belirtilen toplantıda ilçe ilçe yapılacak referandum çalışmalarında dikkat edilmesi gerekenler ele alındı. İlimizden de AK Parti ilçe başkanlarının tamamı toplantıya katıldı.