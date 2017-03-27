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AK Parti'nin elindeki son anketi açıkladı

AK Parti'nin elindeki son anketi açıkladı

AK Parti'nin elindeki son anketi açıkladı

27 Mart 2017 Pazartesi 22:21

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şu anda da anketlerde yüzde 60'a doğru gidiyoruz. Millet gerçeği gördü" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Kemer ilçesindeki bir otelde sivil toplum örgütleri temsilcileriyle ve muhtarlarla bir araya geldi. 

"YÜZDE 60'A DOĞRU GİDİYORUZ"

Anayasa değişikliğiyle tek patronun millet olacağını, millet nasıl isterse Türkiye'nin o yolda ilerleyeceğini belirten Çavuşoğlu, "İnşallah 16 Nisan'da herkes demokratik haklarını kullanır. Şu anda da anketlerde yüzde 60'a doğru gidiyoruz. Millet gerçeği gördü." diye konuştu.

"Hayır" kampanyası yürüten terör örgütleri ve bazı Avrupa ülkelerinin milleti AK Parti'den ve MHP'den daha çok sevmediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'yi güçlü görmek istemeyen kesimlerin "hayır" kampanyası yürüttüğünü bildirdi.

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