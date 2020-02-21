Akar, peşini bırakmadı

ARAÇLARI DEĞİŞTİRİLDİ

Bakanlık Müfettişlerinin yaptıkları incelemeler sonrasında 1576 dizel araç sahibinin

şikayetleri sonrasında firma ile iletişime geçildiği, firmanın müracatta bulunan 1576 araç sahibinin 112’sinde bedel iadesi ve araç değişim yoluna gidildiği,34 adette davanın devam ettiği belirtildi. Bakanlık yetkililerin 1576 araç sahibinin hepsi ile irtibata geçilmesi ve sorunlarının çözülmesine yönelik kararı sonrasında firmanın tüm araç sahipleri ile irtibata geçtiği belirtti.

ŞİKAYETLER DEVAM ETTİ

Kendisine gelen aynı firmanın araç sorunlarını tekrar gündeme getiren CHP Kocaeli

Milletvekili Haydar Akar 2018 yılı seçimleri sonrasında Bakanlık ve Cimer’den konuya

ilişkin bilgi talep etti. Bakanlık yetkilileri tekrar yapılan inceleme ve sonuçlarını CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’la paylaştı. Bakanlık cevabında Kasım 2018 tarihinde yağ eksiltme şikayetlerinin sayısının 3037 olduğunu belirterek firmanın referans seviyesinde olmamasına rağmen tüm

şikayetleri dikkate alarak sorunlarının giderildiğini söyledi. Firma ayrıca 327 araç sahibinin araçlarında sorun olmamasına rağmen ısrarlı taleplerine ilişkin firma olarak bedel iadesi ve araç değişimini gerçekleştirdiğini açıkladı. Firma 3 araç modeli ile ilgili ayrıca 171 bin satışın gerçekleştiğini buna karşın 52 adet haklarında davanın devam ettiğini belirtirken yine müşterilerinin memnuniyetine yönelik 2496 müşterinin de motorlarının yenisi ile

değiştirildiğini iletti. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için konunun sonuna kadar takipçisi olduklarını yine bazı sorunların varlığının devam ettiğini bunu da ilgili Bakanlığa sorarak mağduriyetlerin giderilmesini talep edeceğini söyledi.