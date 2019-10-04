Akar, ‘’Rakamlarla oynayınca kriz bitmiyor''

ENFLASYON

YÜZDE 9, ZAMLAR YÜZDE 30

TUİK Eylül enflasyon oranını yüzde 9,26 olarak açıkladı. 2017 yılından bu yana çift haneler de olan Enflasyon oranı tek hanelere düştü. Ancak Pazar yeri, kullanılan Elektrik, Doğalgaz fiyatlarındaki artışlar sadece 1 yılda yüzde 50’nin üzerinde artış gösterdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, ‘’sadece 1 yılda Elektrik yüzde 60, Doğalgaz yüzde 50, Çay yüzde 30, Şeker yüzde 30 artış gösteriyor Pazardaki fiyatlar yine yüzde 50’nin üzerinde AKP İktidarı resmen aklımızla alay ediyor’’ dedi.

KRİZİ RAKAMLARLA OYNAYARAK MI AŞACAKSINIZ

Krizin tüm sektörleri etkilediğini belirten Akar, ‘’Otomotiv sektörü yüzde 47 daralma eğilimi göstermiş bu sadece otomotivi değil lojistik üreten, kablo üreten, araç koltuğu üreten, bu sektöre hizmet eden tüm yan sanayiyi etkiliyor. Yine inşaat sektörü sadece konut satışı yapanları değil, inşaat malzemesi satan, demirinden tuğlasına çalışan işçisine kadar herkesi etkiliyor. Ancak krizi rakamlarla oynayarak düşüreceğini düşünen bir iktidarla karşı karşıyayız. Son 1 yılda zamlar haricinde vatandaşın lehine bir tek kanun ve uygulama olmamış. Kalkıp pembe tablolar çiziyorlar. Madem bu kadar iyi bir ekonomi var seçimler de söz verdiğiniz EYT’lerin 3600 ek göstergenin, atanamamış öğretmenlerin, ilaçları karşılanmayan vatandaşlarımızın, mağdur ettiğiniz KHK’lıların sorununu çözün’’ dedi.