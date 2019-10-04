banner462
SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Akar, ‘’Rakamlarla oynayınca kriz bitmiyor''

CHP PM Üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar son açıklanan Enflasyon rakamlarını eleştirerek rakamlarla oynayınca kriz bitmiyor vatandaş bu kışı nasıl geçireceğini kara kara düşünüyor dedi.

Akar, ‘'Rakamlarla oynayınca kriz bitmiyor''

04 Ekim 2019 Cuma 10:12

 ENFLASYON YÜZDE 9, ZAMLAR YÜZDE 30

TUİK Eylül enflasyon oranını yüzde 9,26 olarak açıkladı. 2017 yılından bu yana çift haneler de olan Enflasyon oranı tek hanelere düştü. Ancak Pazar yeri, kullanılan Elektrik, Doğalgaz fiyatlarındaki artışlar sadece 1 yılda yüzde 50’nin üzerinde artış gösterdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, ‘’sadece 1 yılda Elektrik yüzde 60, Doğalgaz yüzde 50, Çay yüzde 30, Şeker yüzde 30 artış gösteriyor Pazardaki fiyatlar yine yüzde 50’nin üzerinde AKP İktidarı resmen aklımızla alay ediyor’’ dedi.

KRİZİ RAKAMLARLA OYNAYARAK MI AŞACAKSINIZ

Krizin tüm sektörleri etkilediğini belirten Akar, ‘’Otomotiv sektörü yüzde 47 daralma eğilimi göstermiş bu sadece otomotivi değil lojistik üreten, kablo üreten, araç koltuğu üreten, bu sektöre hizmet eden tüm yan sanayiyi etkiliyor. Yine inşaat sektörü sadece konut satışı yapanları değil, inşaat malzemesi satan, demirinden tuğlasına çalışan işçisine kadar herkesi etkiliyor. Ancak krizi rakamlarla oynayarak düşüreceğini düşünen bir iktidarla karşı karşıyayız. Son 1 yılda zamlar haricinde vatandaşın lehine bir tek kanun ve uygulama olmamış. Kalkıp pembe tablolar çiziyorlar. Madem bu kadar iyi bir ekonomi var seçimler de söz verdiğiniz EYT’lerin 3600 ek göstergenin, atanamamış öğretmenlerin, ilaçları karşılanmayan vatandaşlarımızın, mağdur ettiğiniz KHK’lıların sorununu çözün’’ dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
CHP İl Danışma toplantısı 2 Kasımda yapıyor CHP İl Danışma toplantısı 2 Kasımda yapıyor
Başkan Çiftci Çayırovayı Dinliyor Başkan Çiftci Çayırovayı Dinliyor
Haydar Akar'dan vatandaş savunması Haydar Akar'dan vatandaş savunması
Demirarslan, BM’de! Demirarslan, BM’de!
Şevki Demirci'den ihraç haberi Şevki Demirci'den ihraç haberi
Kaan Yıkılmaz ve Mehmet Karakaş Sayın Valimize Veda Ziyaretinde Kaan Yıkılmaz ve Mehmet Karakaş Sayın Valimize...
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

CHP İl Danışma toplantısı 2 Kasımda yapıyor
CHP Kocaeli İl Örgütü 2 Kasım Cumartesi Günü Sabancı Kültür Merkezi’nde İl Danışma Kurulu Toplantısı’nı...

Haberi Oku