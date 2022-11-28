Ali Güney, istişare kurullarını ihmal etmiyor

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Av. Ali Güney, teşkilat programlarının yanı sıra istişare kurulu üyelerini de ziyaret etmeyi ihmal etmiyor.

Görev süresi boyunca istişare ve tecrübe aktarımına her zaman ön planda tutan AK Parti İzmit İlçe Başkanı Av. Ali Güney, AK Parti teşkilatlarında uzun yıllar önemli görevlerde bulunmuş ve hizmet etmiş isimlere düzenlediği ziyaretlerine devam ediyor. Düzenlediği ziyaretler kapsamında Başkan Güney, İl İstişare Kurulu Üyesi aynı zamanda İzmit’in kıdemli fotoğrafçılarından Avni Yüksel’i, İl İstişare Kurulu Üyesi Ahmet Berberoğlu’nu, İl İstişare Kurulu Üyesi Hasan Kırlı’yı, İl İstişare Kurulu Üyesi Nuri Güney’i, Geçmiş dönem İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanlarından Erkan Bakıroğlu’nu, İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Akgüneş’i, İstişare Kurulu Üyesi Ayhan Arslanboğa’yı, işyerlerinde ziyaret etti.

İstişare kurullarına gerçekleştirdiği ziyaretleri değerlendiren Başkan Ali Güney, ” Üyesi, il, ilçe, mahalle teşkilatı, belediyesi, genel merkeziyle bir vücudun azalarıyız. Biz, 13 milyon 500 bini aşan üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Görevimiz, unvanımız farklı olsa da hepimiz aynı davanın mensupları, aynı gönül harekatının neferleriyiz. Teşkilat mensuplarımızın görüşlerine, tespitlerine, tavsiyelerine büyük önem veriyoruz.

AK Parti'nin alametifarikası 'ortak akla önem vermesi' yani 'kolektif akıl' dediğimiz bir akılla hareket etmesidir. Bu özelliğinden dolayı AK Parti kendini sürekli yenilemiş, güncellemiş, dinamizmini koruyabilmiştir. Teşkilatlarımızda görev almış, hizmet etmiş, hala fikirleri ile istişare kurulu olarak bizlere tecrübelerini aktararak görevlerine devam eden kurullarımızı fırsat buldukça ziyaret etmeyi önemsiyorum. Çalışmalarımızı yürütürken tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenmeyi de bir an olsun ihmal etmeyeceğiz. Bize düşen çalışmak, çabalamak, kapısı çalınmadık hane, gönlü kazanmadık insan bırakmamak. AK Parti teşkilatlarının gücü, bu birlik ve beraberliğin ortaya koyduğu samimiyetle oluşmuştur. Bizleri bu samimiyetle karşılayan değerli büyüklerime çok teşekkür ediyorum ”dedi.