Alkan Göreve Başladı!

21 Aralık 2016 Çarşamba 11:08
Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Mülki İdare amirleri kararnamesiyle Dilovası’nın yeni Kaymakamı olan Alkan, yeni haftanın başlamasıyla birlikte Dilovası’na “Merhaba”dedi. Kaymakam Alkan’ı ilk kutlayan isim Belediye Başkanı Ali Toltar oldu. Kaymakam Alkan’ı ziyaret eden Toltar, “İlçemizde yeni görevine başlayan Kaymakamımız Sn. Mustafa Asım Alkan Bey'i makamında ziyaret ettik, hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Sayın Kaymakamımıza başarılar diler; misafirperverliğinden ötürü teşekkür ederim.”dedi.
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