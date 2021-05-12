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Arife Günü Şehitlik Ziyareti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçe protokolü, Arife günü Gebze şehitliğini ziyaret etti.

Arife Günü Şehitlik Ziyareti

12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:12

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçe protokolünden şehitlik ziyareti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Arife günü Gebze şehitliğini ziyaret etti. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş, belediye başkan yardımcıları Sedat Çelik, Selamet Güner, şehit aileleri ve yakınları şehitlik ziyaretinde hazır bulundu. Okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından ilçe protokolü şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Başkan Büyükgöz, “Allah’tan tüm şehitlerimize rahmet, bizlere emaneti olan ailelerine de sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.  
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