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Asla geri adım atmayacağız!

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan yılbaşı gecesi İstanbul’da bulunan bir gece kulübüne yapılan saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Ceyhan, “Terör’e karşı verdiğimiz mücadeleden asla geri adım atmayacağız.” dedi.

Asla geri adım atmayacağız!

02 Ocak 2017 Pazartesi 17:47

 

Yılbaşı gecesi İstanbul’da meydana gelen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına tepkiler çığ gibi. Bir çok kesimden taraflı tarafsız herkes alçak saldırıya tepki gösterirken, en sert tepkiyi gösteren isimlerden birisi de AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan oldu. Ceyhan yaptığı açıklama da “Terör ve şiddet karşısında 78 milyon vatandaşımızla bir ve beraberiz. Ülkemizi, milletimizi hedef alan bu menfur saldırıyı gerçekleştirenler ve azmettirenler asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Bütün terör örgütlerine karşı verdiğimiz haklı mücadelede asla geri adım atmayacağız.”dedi.

BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Ceyhan, Türk milletinin sağduyu ve ferasetine güvendiklerini belirterek, “Saldırıyı istismar ederek provokasyona yeltenecek içerde ve dışardaki hainlere karşı milletimizin ferasetine ve sağduyusuna güveniyoruz. Kenetlenerek birçok badireyi atlatan milletimiz bir ve beraber olduğu sürece bu zorluklarında üstesinden gelecektir. Türkiye bir süreden beri bölgede hem bölücü terör örgütüne karşı, hem FETÖ hem de DEAŞ terör örgütüne karşı amansız bir mücadele veriyor. Teröre asla ama asla boyun eğmeyeceğiz. Bu elim saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlimize ve vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.”diye konuştu. 
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