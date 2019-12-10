banner462
SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ateş’ten Kocaeli’deki ülkücülere övgü

Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Av. Yunus Emre Kurt, Antalya’da gerçekleşen İl Ocak Başkanları İstişare Toplantısı’nda Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş’le bir araya geldi.

Ateş'ten Kocaeli'deki ülkücülere övgü

10 Aralık 2019 Salı 09:13

 Bu haftasonu Antalya’da zirve yapan ülkücüler verimli bir toplantıyı geride bıraktı. Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Av. Yunus Emre Kurt, Antalya’da gerçekleştirilen il başkanları toplantısına katıldı ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş’le bir araya geldi. Kurt, Ateş’in Kocaeli’ye selamlarının ve övgü dolu sözlerinin olduğunu belirtirken, “Güzel sözlere layık olmak için daha çok çalışacağız, göreve geldiğimiz günden bu yana bir çok farklı etkinlikler gerçekleştirdik, eğitim faaliyetlerimiz ve spor faaliyetlerimiz her hafta düzenli olarak devam etmekte, birçok farklı sosyal faaliyet gerçekleştirdik, eğitim, spor ve eğlenceyi içinde barındıran gençlik kampı etkinliğimiz, son yıllarda Kocaeli’de düzenlenen en büyük sayıda katılım sağlanan konserimiz gibi birçok etkinlik düzenledik. Göreve geldiğimizden bu yana Ülkü Ocakları’nın, ne olmadığını anlatmayı bırakıp ne olduğumuzu anlattık. Kocaeli için bundan sonra da birçok projemiz ve etkinliğimiz olacaktır” dedi ve Kocaeli’nde eğitimli kültürlü, spor yapan, şuurlu bir nesil için durmadan çalışacaklarını ifade ederek sözlerine son verdi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İl Güvenlik Ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Sayın Valimizin Başkanlığında Gerçekleştirildi. İl Güvenlik Ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı...
Büyükşehir Belediyeciliği vizyonu Cumhurbaşkanımızın vizyonudur Büyükşehir Belediyeciliği vizyonu Cumhurbaşkanımızın...
Başaran Davutoğlunun Partisinde Başaran Davutoğlunun Partisinde
Bütün oyunları kararlı bir şekilde yerle bir ediyoruz Bütün oyunları kararlı bir şekilde yerle bir...
Emek Partisi Gebze İlçe Örgütü, kent meydanında Emek Partisi Gebze İlçe Örgütü, kent meydanında
Ak Parti de Kongre Süreci Başladı Ak Parti de Kongre Süreci Başladı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

İl Güvenlik Ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı...
İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleştirildi.

Haberi Oku