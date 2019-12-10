Ateş’ten Kocaeli’deki ülkücülere övgü

Bu haftasonu Antalya’da zirve yapan ülkücüler verimli bir toplantıyı geride bıraktı.

Kocaeli

Ülkü Ocakları

Başkanı Av.

Yunus Emre Kurt

, Antalya’da gerçekleştirilen il başkanları toplantısına katıldı ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr.

Sinan Ateş

’le bir araya geldi. Kurt, Ateş’in Kocaeli’ye selamlarının ve övgü dolu sözlerinin olduğunu belirtirken, “Güzel sözlere layık olmak için daha çok çalışacağız, göreve geldiğimiz günden bu yana bir çok farklı etkinlikler gerçekleştirdik, eğitim faaliyetlerimiz ve spor faaliyetlerimiz her hafta düzenli olarak devam etmekte, birçok farklı sosyal faaliyet gerçekleştirdik, eğitim, spor ve eğlenceyi içinde barındıran gençlik kampı etkinliğimiz, son yıllarda Kocaeli’de düzenlenen en büyük sayıda katılım sağlanan konserimiz gibi birçok etkinlik düzenledik. Göreve geldiğimizden bu yana Ülkü Ocakları’nın, ne olmadığını anlatmayı bırakıp ne olduğumuzu anlattık. Kocaeli için bundan sonra da birçok projemiz ve etkinliğimiz olacaktır” dedi ve Kocaeli’nde eğitimli kültürlü, spor yapan, şuurlu bir nesil için durmadan çalışacaklarını ifade ederek sözlerine son verdi.