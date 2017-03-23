SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Aydın Ünlü'den Akşener'e sert sözler

Aydın Ünlü'den Akşener'e sert sözler

Aydın Ünlü'den Akşener'e sert sözler

23 Mart 2017 Perşembe 22:44

 

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, Gebze’ye gelerek 16 Nisan’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi referandumu için “Evet” çalışması gerçekleştirdi.

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP Gebze İlçe Teşkilatına gelerek 16 Nisan’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi referandumu öncesinde durum değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantı sonrası sahaya inen Ünlü, partililer ve Ülkücüler ile esnafa “Evet” broşürleri dağıttı. MHP Gebze İlçe Teşkilatında düzenlenen toplantıya MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü’nün yanı sıra MHP Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir ve partililer katıldı.

 

YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Toplantıda konuşan MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, ”MHP Kocaeli teşkilatları olarak hem kongrelerimizi yapıyor, hem de referandumla ilgili saha çalışmalarını yürütmeye devam ediyoruz. 9 İlçe kongresini tamamlamış bir teşkilat var. Hafta sonu da kongrelerimiz yapılarak MHP’nin Kocaeli’de kongre takvimi sona ermiş olacak. Salı günü bir Genel Merkez ziyaretimiz olacak. Genel başkanımıza Kocaeli mitingi ile ilgili ziyaret yapacağız. Bugün MHP Kocaeli teşkilatlarının broşür ekibi Gebze bölgesinde. Referandumda niçin evet dediğimizi anlatmaya devam edeceğiz. Cumartesi günü de yapacağız. Cuma günü de miting havasında bütün teşkilatlarımızla neden evet dediğimizi anlatan bir program yapacağız” şeklinde konuştu.

 

“HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ"

Meral Akşener’in düzenlediği ve olaylı geçen Hayır toplantısı için konuşan Ünlü, “Ülkü Ocakları tepkisini koymuştur. Kimse MHP’nin adını, broşürünü kullanamaz. Ama uyarılarımıza rağmen Ülkücü flamayı kullandıklarında ocağımız da tepkisini göstermiştir. Kamuoyu o fotoğrafta bizim ne kadar haklı olduğumuzu, bizimle alakaları olmadığını görüyor. Biz o platformda olanlara hakkımızı helal etmiyoruz. Bugün MHP’nin bayrağını asan, emeğini harcayan insanların hatırına birileriyle o platformlara çıkan insanlara hakkımızı helal etmiyoruz, hiç bir zaman da affetmeyeceğiz. MHP köklü bir partidir. Bugün MHP de söz söyleyecek makam MHP İl başkanıdır, İlçe Başkanıdır, Ocak Başkanıdır. Ülkücülerin yeri de MHP’dir, başka sivil toplum kuruluşları değildir. 20 tane MHP’linin olmadığı toplantıyı MHP hayır diyor şeklinde sunanlar bunun böyle olmadığını gördü. MHP’nin ekmeğini yiyenlere de hakkımız helal olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından sahaya inen partililer vatandaşlara ve esnaflara “Evet” broşürleri dağıttı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
Aydın Ünlüden Akşenere Sert Sözler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Deniz Baykal Kocaeli'ye geliyor Deniz Baykal Kocaeli'ye geliyor
Kurtulmuş: "Yeni KHK çalışması var" Kurtulmuş: "Yeni KHK çalışması var"
Dilovası’nda Sevinç kazandı! Dilovası’nda Sevinç kazandı!
Teminatımız parlamenter demokrasi! Teminatımız parlamenter demokrasi!
Güçlü bir Türkiye için! Güçlü bir Türkiye için!
“Diplomasi tarihinde benzeri görülmedi“ “Diplomasi tarihinde benzeri görülmedi“
Yukarı Çık

Deniz Baykal Kocaeli'ye geliyor
Deniz Baykal Kocaeli'ye geliyor

Haberi Oku