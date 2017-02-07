Bahçeli'den Kocaeli'ye selam var

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, bugün Ankara'ya giderek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti, görüşme yaptı.

Görüşme sonrası sosyal medya hesabından Bahçeli ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Ünlü, altına şu notu düştü:

"LİDER'imden;Kocaeli teşkilatlarıma,il yönetim kuruluma,ilçe başkanlarıma ve ilçe yönetim kurullarıma,il kadın kollarıma ve ilçe kadın kolu başkanlarıma ve yönetimine,mahalle başkanlarımave yönetimlerıne, etkili sandık gönüllülerime (ESG),uç beylerime,Ülkü ocaklarımıza ,STK 'larımıza selamı var."