Bakan Işık açıkladı!

Şemsettin Ceyhan başkanlığındaki toplantıya, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, milletvekilleri ve İstişare Kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 150 partili katıldı. Yeni adalet sarayı için yer tahsis edildiğini belirten Bakan Işık şu sözleri kaydetti: “Kocaeli'de adalet sarayı ihtiyacı vardı. Ek bina yapımı düşünülüyordu; ancak uzun süreceği için kifayetsiz olacağı anlaşıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Kocaeli’ye geldiğinde “Yer tahsis edin adalet sarayı yapalım” sözünü vermişti. Geçtiğimiz çarşamba günü Milli Savunma Bakanı ve Adalet Bakanlığı arasında yapılan anlaşma gereği 1200 dönümlük alanı olan Kartepe Askeri Birliği'nin 170 dönümünü adalet sarayı olması için Adalet Bakanlığı'na tahsis edildi. Hemen yanındaki 50 dönümlük alanı da metro projesinin ana istasyonu için Büyükşehir'e tahsis ettik” dedi.

YUNAN MEVKİDAŞINA SERT CEVAP

Bakan Işık toplantıda Yunanistan savunma bakanının açıklamalarına sert bir şekilde cevap verdi. Bakan Işık açıklamaları sorumsuz ve provakatif bulduğunu dile getirerek, “Yunanistan’a çağrımız bu savunma bakanının sorumsuzca açıklamalarına bir son vermesi, sorunlarımızın, meselelerimizin bir arada birlikte konuşarak çözüm gayretlerimizi sürdürmemizdir” dedi.

"Yunan Bakanının açıklamaları sorumsuz ve provakatifçe"

Türkiye’nin dostluğunun değerli düşmanlığının ise çok ciddi bir sorun olduğunun herkesçe bilinmesi gerektiğini belirterek Yunanistan’dan yapılan açıklamalara değinen Bakan Işık, “Son günlerde son derece mesnetsiz ve sorumsuz açıklamalar yapan Yunanistan Savunma Bakanı’nın açıklamalarını doğrusu üzüntüyle izliyoruz. Yaptığı açıklamalar, söylemler ve eylemler sorumsuzca ve provakatiftir. Bundan dolayı kendisini kınıyorum. Türkiye ve Yunanistan komşudur. Elbette bu güne kadar aramızda çözülmeyen sorunlarımız var. Ama bu sorunların çözümü meydan okumak değil sorunlara yönelik istikşafi görüşmeleri sürdürmektir. Bu Yunanistan’ın lehine değildir” dedi.