Bakan Işık referandum anketini değerlendirdi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, referandum süreci ile ilgili tahminlerde de bulunarak, “Kararsız kitle de kararını vermeye başlıyor. Kampanya ilerledikçe evet oylarının farkı açacağını düşünüyorum.Kocaeli’de durum iyi" dedi.

"EN FAZLA ETKİLENEN TÜRKİYE"

Işık konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Kocaeli ve Sakarya geçmişten bugüne güçlü bağları olan iki ilimiz. Bugün de farklı bir formatta Sakarya ve Kocaeli’de görev yapan basın mensuplarımızla bir araya geldik. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığım dönemindeki kadar sık gelemiyorum kente. Milli Savunma Bakanlığı görevim nedeniyle daha sık yurt dışına gidiyorum ama yine de Kocaeli’yi ihmal etmiyorum. Ülkemiz gündemi yoğun. Bölgemiz 100 yıl sonra en büyük altüst oluşu yaşadı. Bölgedeki her ülkeye etkisi var ama en fazla etkilenen Türkiye. Ülkemizin en az seviyede zarar görmesi için mücadele ediyoruz. Şu anda yaptığımız Fırat Kalkanı Harekâtı hem bölgenin güvenliğine hem de bölgede Türkiye’nin istemediği oluşumların engellenmesi içindir.



TREN SEFERLERİ BAŞLIYOR

Kocaeli ve Sakarya Türkiye’nin en dinamik şehirlerinden iki tanesidir. Marmara Bölgesi Türk ekonomisinin yüzde 52’sini ihtiva ediyor. Bu bir anlamda çok avantajlı ama bunun getirdiği yükler de bizi daha fazla çalışmak zorunda bırakıyor. Ayrıca iki ilimizle ilgili de bir haber vereyim.Adapazarı treni dediğimiz bir Adapazarı-İstanbul hattımız vardı daha önce. Arifiye, Sapanca, İzmit, Gebze ve Pendik seferleri vardı. Seferlerimizi yeniden başlatıyoruz.10 Nisan itibariyle karşılıklı 8 sefere çıkacak. Trenimizin başlangıç durağı da Mithatpaşa olacak.”



KILIÇDAROĞLU’NA YÜKLENDİ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri’ne alınacak kadroyu işsizlik göstergesi olarak belirtmesi ile ilgili olarak, “30 binlik bir kadro için 500 binlik bir müracatın olmasını halkın TSK’ya olan ilgisi olarak yorumladım ve bundan dolayı memnuniyetimi dile getirdim. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK’nın yenilenmesine halkımızın bir ilgisi olarak değerlendirdim. Gençlerimizin burada yaptığı başvuru milletimizin ilgisinin somut bir göstergesidir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun her konuyu negatif tarafa çekme vatan savunması noktasına da taşıması beni üzdü. Kılıçdaroğlu 7 yıldır genel başkan. 7 yıldır partisinin oy oranını arttıramadı. Polemik yönünü geliştirmede son derece başarılı. TSK ile ilgili bir konuyu alıp işsizliğe bağlamak bir maharet işi. Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki başarısını görmezden gelemeyiz. Bir başarılı yönü var” dedi.



HERKES DİKKATLİ DAVRANMAK ZORUNDA

Işık TSK’ya yönelik yapılan eleştirilerle devam ettiği konuşmasında, “TSK’yı bir tartışmanın içine çekme gayretiyle karşı karşıyayız. Bu son derece yanlış. Darbelerden Türkiye çok zarar gördü ama en fazla zararı da Türk Silahlı Kuvvetleri gördü. Bir ülkenin güvenlik ihtiyacı en önemli ihtiyaçlarından biridir. TSK’nın başka hesapların içinde bulundurulması, siyasetin içine çekilmesi bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. Herkes dikkatli davranmak zorunda. Demokrasiye bağlıdır, kimden emir alacağını çok iyi bilmektedir. TSK’nın bir başkomutanı vardır ve görevlerini bilmektedir. Birileri de TSK içinde polemik oluşturmaya çalışıyor. Bunları yakınen takip ediyoruz ve hukuk çerçevesinde her şeyin yapılacağını da söylüyoruz. TSK’yı kimse rahatsız etmesin” ifadelerini kullandı.



"TÜPRAŞ SU ALMAYI TAMAMEN KESMİŞ"

Soru üzerine Tüpraş’ın Sapanca Gölü’nden su alması ile ilgili konuşan Işık, “ Şu anda bizim Körfez arıtma tesislerinden gelen gri suyu kendisi de bir arıtmadan geçirerek kullanıyor. Sapanca Gölü minimize edildi. Özelleştirmeden gelen bir hakları var ama onu da fazla kullanmak istemiyorlar. Artık Sapanca Gölü-Tüpraş tartışması geçmişte kaldı. Bu Tüpraş açısından da daha iyi oldu. Halkın ihtiyacı varsa sanayici kendisi çözüm bulacak. Sapanca da bizim Tüpraş da bizim ama aklımızı kullanıyoruz. Gri su da bunun bir örneği. Şu anda teyit ettik Tüpraş su almayı tamamen kesmiş” diye konuştu.



"KOCAELİ’DE DURUM İYİ"

Bakan Işık referandum süreci ile ilgili tahminlerde de bulunarak, “Kararsız kitle de kararını vermeye başlıyor. Önümüzde 40 günlük süreç var. Kampanya ilerledikçe evet oylarının farkı açacağını düşünüyorum. Bu coğrafyada hiçbir şey garanti değildir ama benim gördüğüm evet çıkacak. Burada AK Parti ve MHP’nin başarıyla yürüteceği evet kampanyası kadar hayır bloğunun da içinde bulunduğu durumla ilgili. Kocaeli’de durum iyi. Bahçeli ile ilgili de “Bahçeli’nin anayasa değişikliği teklifini desteklemesi Bahçeli’nin AK Parti’nin bütün politikalarını benimsediği için diye düşünülemez. Türkiye’de sistem tıkanma noktasına kaldı. Parlamenter sistemin köküne tuzruhunu döken CHP oldu. 367 garabetini bu memleketin başına bela eden CHP’nin kendisidir” şeklinde konuştu.



"MHP'NİN TAVRINDA DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYORUM"

Parlamenter sistemin rafa kalkması zorunlu olarak cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini getirdi. Halkın oyuyla seçilen cumhurbaşkanına sen bir şeye dokunma deme hakkı yok. Halk seçiyor, yetkilendiriyor ama halk hesap da sorar. 5 yıl sonra bir seçim daha yaşayacağız. Bir gövdede 2 baş oluştu ve olmaması gerektiğini Bahçeli de gördü. Birbirimizi daha önce sert bir şekilde eleştirdiğimiz doğru. Ama görüşmelerde makul bir çerçeve çıktı. Süreç içinde yol kazaları olur, yanlış anlamalar olur ama oturulup konuşulur. Bu bir yol kazası o yanlış anlamayı giderirler. MHP’nin tavrında bir değişiklik beklemiyorum.



"EVET ORANI ARTACAK"

Halk oylamasında güçlü bir evet çıkmasını bekliyorum. Bizim siyasetteki temel felsefemiz hiç kimse halkın iradesine ipotek koyamaz. Şöyle olacak, böyle olacak demek doğru değil. Henüz rakam konusunu dillendirmedik. Oran açıklama konusunu kararlaştırmadık. Türkiye ortalamasının oldukça üstünde bir evet çıkacaktır. Paket anlatıldıkça olayın rejim değişikliği olmadığı, çift başlılığı giderme değişikliği olduğu anlaşılıyor. Kararlıların oranı artıyor. Bugünkü pozisyona göre bile baktığımda hayır oranı düşecek evet oranı artacak diye düşünüyorum.



"BU ZOR BİR MÜCADELE"

FETÖ ile mücadele Türkiye Cumhuriyeti’nin beka meselesi. Kimsenin hafife alma lüksü yok. Gelişen olaylar bu örgütün ne kadar hain olduğunu ortaya koydu. Bu nedenle kimin üzerine ne düşüyorsa yapmak zorunda. Dosyaların içinin boş olması kabul edilemez. İlgili hangi kurum kuruluş varsa gerekeni yapmak zorunda. Bu mücadele zor bir mücadele. Çok dikkatli ama kararlı olmak zorundayız. Dikkatli olmak zorundayız hiçbir masumun canı yanmamalı, temkinli olmalıyız kararlı olmalıyız bu ülke ciddi yurt dışı bağlantıları da olan bir örgüt. ülkemizin beka meselesi.” Milli Savunma Bakanı Fikri Işık referandum süreci için Kurtuluş Savaşı benzetmesi yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi: “CHP açısından anlamak mümkün.



"CHP'DE DE BİR DEĞİŞİM OLACAK"

Bu sistem hayata geçtiğinde hükümet olmak için halkın yüzde ellisinin oyunu almanız gerekiyor yani Türkiye’de yönetimde yer almak için halktan yüzde elli destek almalısınız. Yüzde elli desteği CHP’nin tarihine bakın, 50’de yapılan ilk seçimlerden itibaren CHP hiç alamadı. Kılıçdaroğlu ile de yüzde 25’e sabitlendi. Bir daha iktidar olma şansı yok. Türkiye açısından Kurtuluş Savaşı değil, CHP açısından olabilir. Bu referandumda evet çıkması CHP için de hayırlı olacak. CHP’de de bir değişim olacak. Her rejimde iktidar vardır ama muhalefet ancak demokraside vardır. Seçim dönemlerinde seçmenle iletişim stratejisi olarak yazdıkları şeyleri içselleştirmek zorunda olacaklar.



"KARARLILIĞIMIZ AZALMAYACAK"

CHP’de değişimi isteyenlerin de referandumda evet vermeleri gerektiğini düşünüyorum. CHP’de koltuğu bir ele geçiren bir daha bırakmıyor. CHP yönetiminin kendini kurtarma savaşıdır. 35 yıldır bölücü terör örgütü ile mücadele ediyoruz. Hayır çıkması için ellerinden geleni yapıyorlar. FETÖ, PKK, aşırı sol hayır diyor ve halktan hayır vermesini bekliyorsunuz. Bu bizim halkımızın kabul edeceği bir şey değil. İnsanlar çok dikkatli değerlendirmeler yapıyorlar. Elbette FETÖ mücadelesini halk oylaması var diye yavaşlatacak değiliz. Burada kararlılığımızda bir azalma olmayacak.