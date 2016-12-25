Bakanlık inceleme başlatacak

Bilindiği üzere; Körfez Yarımca bölgesinde faaliyet gösteren Evyaport Limanı’ndan Liman-İş Sendikası’na üye oldukları iddiasıyla önce 5, sonrasında ise 10 işçinin işine son verilmişti. İşlerine son verilen işçilerin haklarını mahkeme yoluyla arayacakları öğrenilirken, konuyla ilgili bir adım da CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’ten geldi.

SUNGURLU’NUN KOCAELİ’YE BİR YARARI MI VAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı bütçelerinin görüşüldüğü geçtiğimiz haftaki Meclis Genel Kurulu’nda CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet iki bakana da Kocaeli ile ilgili sorular yöneltti. İlk olarak Kandıra’nın Sungurlu Barajı’nı bir kez daha gündeme getiren Milletvekili Hürriyet, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na, “Sungurlu Barajı nedeniyle 18 köy sular altında kalacak, 5 bin insan mağdur olacak ve tarım arazileri telef olacak. Bizzat siz, Sayın Bakanım, "2071'e kadar İstanbul'un su ihtiyacı yok." dediniz. Peki, şimdi ne değişti ve otuz yıllık ömürlü bu baraj niye? Onca vatandaşa yaşamaları için nerede yer göstereceksiniz? Burada ucuza arazi toplayan rant avcıları var. Hatta sizin yakınlarınızın bile ismi geçiyor. Bunlardan bilginiz var mıdır? Kocaeli'ye gram yararı olmayacak bu barajı Kocaeli AKP vekilleri müjde olarak duyurdu. Bir yararı var da biz mi bilmiyoruz?” dedi.

EMEK SÖMÜRÜSÜNE GÖZ MÜ YUMACAKSINIZ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na da Körfez Evyap işçilerinin sendikaya üye oldukları için işlerinden atıldığı iddialarını da soran Milletvekili Hürriyet, “Kocaeli Körfez ilçesindeki Evyap Limanı'nda işçi kıyımı yaşanıyor. Hükümetiniz tarafından sendikal mücadeleler nedeniyle ve bu işçilerimiz gibi, birçok firmadaki bu tür işçi kıyımlarına her fırsatta göz yumuluyor. Buradan size soruyorum. Patronların işçi ve emek sömürüsüne göz mü yumacaksınız, emek mücadelesi veren işçilerimize sahip mi çıkacaksınız?” şeklinde konuştu. Bakan Müezzinoğlu, bakanlığına henüz bir şikayet ulaşmadığını ifade ederek, “Şu andaki şikâyet veya söylenenleri değerlendirerek hemen bir teftiş, inceleme başlatırız. İşçimizin, çalışanımızın sendika seçme özgürlüğü var ve o özgürlüğünü de kullanması onun en tabii hakkıdır” açıklamasında bulundu.