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Başkan Acay'dan Ramazan Bayramı Mesajı!

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayarak,tüm islam aleminin Ramazan Bayramını tebrik etti.

Başkan Acay'dan Ramazan Bayramı Mesajı!

12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:06

 Başkan Acay mesajında,"On bir ayın sultanı Ramazan ayının bereketi ile gelen mübarek Ramazan Bayramında barış, huzur ve kardeşlik ortamının değerini iyi bilmeli, aile, akraba, komşuluk ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmeliyiz. Ramazan Bayramı’nın manevi atmosferinden yararlanarak tüm hayatımızda iyiye ve güzele yönelmeliyiz.  Bizleri milletçe sevgi ve saygı bağları ile birleştiren, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olacak, yeni bir bayrama daha huzur, güven, birlik ve beraberlik ortamı içerisinde ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz.Bu duygu ve düşünceler ile Darıcalı hemşerilerimin, milletimizin ve İslam âleminin Ramazan Bayramını kutluyor, bu bayramın hepimize, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum"dedi.
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