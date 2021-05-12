Başkan Acay'dan Ramazan Bayramı Mesajı! AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayarak,tüm islam aleminin Ramazan Bayramını tebrik etti.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:06