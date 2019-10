Başkan Akar, mecliste Gebzeli muhtarları ağırladı

ÇANTA DA KEKLİK GÖRÜYORLAR

Gebze de Belediyenin ve iktidar AKP’nin hizmetten uzak bir anlayışa sahip olduğunu belirten Akar, AKP Gebze’yi çantada keklik görüyor ve maalesef yıllardır ne mahalleler ne de ilçe hizmet görmüyor, bu anlayışa yine dur demesi gereken Gebze halkıdır, dedi.

İLÇE OLMA TALEPLERİNİ İLETTİLER

Gebze Beylikbağı Muhtarı Mesut Akbayrak, Ulus Mahallesi Muhtarı Hüseyin Akın, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Aslan, Yavuz Selim Mahallesi Muhtar Vekili Hakkı Öksüz, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sedat Kıldacı ve Adem Yavuz Mahallesi Muhtarı Ekrem Usanmaz’dan oluşan Muhtar heyeti mahallelerinin taleplerini CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ a iletti.

Yedi mahalle olarak İlçe olma konusunda talepleri olduğunu belirten heyet bu konuda CHP’den de destek istedikleri söyledi. Söz konusu bölgenin Beylikbağı bölgesi olduğunu ve 7 Mahallenin (Mimar Sinan, Beylikbağı, Ulus, Hürriyet, Yavuz Selim, Cumhuriyet, Adem Yavuz) toplam 85 bin nüfuslu olduğunu belirten Beylikbağı Muhtarı Mesut Akbayrak bölgenin sürekli göç alan bir yer olduğunu ve birçok sanayi kuruluşunun da bu bölge de olduğunu söyledi.

HİZMET ALAMIYORUZ

Bölge de birçok sanayi kuruluşunun yanı sıra Gebze Teknik Üniversitesi, Anadolu Sağlık Merkezi, Halk Eğitim Merkezleri ve tarihi Hünkar çayırının olduğunu belirten heyet ancak gereken yatırım ve hizmetleri alamadıklarını söyledi. Gebze, Darıca ve Çayırova arasında sıkışan mahallelerinin gerekli hizmetleri yerinden yönetimle alabileceklerini belirten muhtar heyeti bu konuda Mecliste de iktidar ve muhalefetten destek istediler.

HER ZAMAN SESİNİZ OLDUK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Akar muhtarlarla yaptığı konuşmada Kocaeli ve Gebze’nin hükümetten gerekli desteği alamadığının altını çizerek bu konuda her zaman Mecliste dile getirdik, Kocaeli ülkeye 12 verip 1 alan bir kent Sanayinin lokomotifi ancak maalesef hak ettiği yatırımları alamıyor dedi. Gebze İlçesinin yıllardır il olma taleplerini de Mecliste Kanun Teklifi olarak getirdiklerinin altını çizen Akar, Gebze sadece il değil Büyükşehir statüsünde olması gereken bir özelliğe sahip ve tabi ki her mahallesi de bundan yararlanacaktır. Bu konuda da elimizden gelen her türlü çalışmayı da yapmaya devam edeceğiz. Ancak Gebze’ye gelip sözler veren iktidar partisi Milletvekillerinin de Mecliste sessiz kalmaması gerekiyor. Sadece el kaldırıp indiren değil bu kente hak ettiği yatırımları verecek milletvekillerine ihtiyacımız var, dedi.