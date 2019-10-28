Başkan Bıyık 6 ayını anlattı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahallelerde gerçekleştirdiği Gönül Buluşmalarına Emek Mahallesi ile devam etti. Mahalle halkının sorun ve taleplerini dinleyen Bıyık, belediye başkanlığı görevindeki 6 ayını ve yapılan projeleri anlattı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın seçim beyannamesinde yer alan vaatlerden bir olan ve özel önem verdiği Gönül Buluşmaları devam ediyor. Daha önce Sırasöğütler Mahallesi’nde gerçekleşen halk buluşmasının ikincisi Emek Mahallesi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Aynı zamanda Başkan Bıyık’ın kendi mahallesi olan Emek Mahallesi’ndeki Gönül Buluşması, Botanik Park’ta gerçekleşirken programa Başkan Bıyık’ın yanı sıra AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarı, AK Parti mahalle başkanı, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BIYIK: “KOMŞUNUZA SAHİP ÇIKTIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER”

Gönül Buluşması programında konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle sakinlerinden gelen soruları da teker teker yanıtladı. Emek Mahallesi’nin kendi mahallesi olduğunu ifade eden Başkan Bıyık, “Öncelikle seçimlerde komşunuza sahip çıktığınız ve yüzde 60’ın üzerinde destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlere layık olmaya çalışacağız. Mahallemizin sorunlarını çok iyi biliyorum. Bütün Darıca’ya olduğu gibi Emek Mahallesi’ne de en iyi şekilde hizmet edeceğiz” diye konuştu.

6 AYDA YAPILANLARI ANLATTI

Başkan Bıyık, daha sonra göreve geldiği günden beri 6 ayda neler yapıldığı hakkında mahalle sakinlerine bilgiler verdi. Başkan Bıyık, Darıca için gece gündüz canla başla çalıştıklarını ifade ederek şöyle konuştu: “Yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyük ama Darıcalılara verdiğimiz sözleri yerine getirmek için var gücümüzde çalışıyoruz. Omuzlarımızdaki yükün ağırlığı sizlerin desteği ve duası ile hafifliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile uyumlu ve koordineli bir şekilde Darıca’ya hizmet için çalışıyoruz. Büyükşehir ile uyum içerisinde el ele vererek ilçemize en güzel eserleri kazandırmak istiyoruz.

KOCAELİ’NİN İLK MİLLET BAHÇESİ DARICA’DA AÇILDI

Büyükşehir tarafından Askeri alanda oluşturulan Kocaeli’nin ilk Millet Bahçesi Darıca’da hizmete girdi. Vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi gören Millet Bahçesi’nin ilk etabı açılırken ikinci etap için de çalışmalar devam ediyor. Yıl sonunda Darıca ile Eskihisar bağlantısı da hayata geçirilecek. Darıca’mıza Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan dev spor salonunda çalışmalar sürüyor. 1800 kişilik seyirci kapasiteli olan ve yaklaşık 25 Milyon TL maliyeti bulunan spor salonunda Darıcalı gençler pek çok spor dalında spor yapabilme imkânı bulacak. Aynı şekilde Sırasöğütler Mahallemizde de kapalı spor salonu inşaatımız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve İSU Müdürlüğümüz ile birlikte Darıca’nın altyapı sorununa çare üretmek için kısa, orta ve uzun vadeli planları yapıyoruz. Darıca’nın altyapı sorununa çare olması için yaklaşık 70 Milyon TL altyapı yatırımı yapılacak.

KAPALI PAZAR İNŞAATI KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Darıca merkezde yapımı devam eden Sabit Kapalı Pazar alanında çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Müteahhit firma yetkilileriyle sürekli istişare halinde bulunarak inşaatını en kısa sürede bitirilmesi için çalışmaları yakından takip ediyoruz. Darıca sahile inen yolda meydana gelen bozulmalar sonrası asfalt seferberliği başlattık ve yolu yeniledik. Trafiğe kapalı olan yolun da yeniden trafiğe açılmasını sağladık.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI MÜJDESİ

Emek Mahallesi’ni de yakından ilgilendiren bir diğer çalışma da Emniyet Müdürlüğü binası projesiydi. Bilindiği gibi müteahhit iflas edince çalışmalar durmuştu. Konunun takipçisi olduk. Emniyet Müdürlüğü binası için yeniden ihaleye çıkıldı ve inşaat çalışmaları yeniden başladı. En kısa zamanda Darıcamız yeni bir emniyet binasına kavuşacak.

ASFALT YAMA VE YOL BAKIM EKİBİ OLUŞTURDUK

Göreve başlamadan önce Darıcalılara yollardaki çukurlarla ilgili söz vermiştik. En öncelikli konularımızdan biri bozuk yollar. Darıca’nın sokaklarında çukur kalmaması için yol bakım ve asfalt yama ekibi kurduk. Bu ekibin sayısını da çoğaltarak adeta seferberlik ilan ettik. İnşallah yapacağımız çalışmayla Darıca’da çukurlar tarih olacak.

İSTİHDAM MASASIYLA İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM BULUYORUZ

Darıca Belediyesi olarak bir diğer önceliğimiz de istihdam konusu oldu. Göreve başlar başlamaz ilk uygulamaya koyduğumuz projelerden biri de İstihdam Masası Projemiz oldu. Seçim beyannamemizde de yer alan ve Darıcalılara söz verdiğimiz İstihdam masası ile iş arayanlarla işverenleri buluşturuyoruz. Kısa sürede yüzlerce Darıcalıyı iş sahibi yaptık.

ÇÖP TOPLAMA KONUSUNDA RADİKAL ADIMLAR ATIYORUZ

Darıca Belediyesi olarak çöp toplama konusunda radikal karar alarak çöp konusunu kendi bünyemizde çözeceğiz. Bunun için çöp toplama araçlarıni kendimiz satın aldık. Bu şekilde ciddi bir tasarrufa gitmiş olacağız. Aynı şekilde mevcut firmadan da konteynır yıkama ve süpürme gibi bazı araçları alarak tamamen kendi bünyemizde çöp toplama işini çözeceğiz. “Yüreğiniz kadar temiz bir Darıca” anlayışıyla hareket ederek belediyemizin tamamen öz kaynaklarıyla bu konuda gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.

ÇÖP TAKSİ UYGULAMASI BAŞLATTIK

Çöp konusunda ilçemize değer katacak bir diğer çalışma da Çöp Taksi uygulaması oldu. Çöp Taksi projesiyle çöpleri anında topluyoruz. Gezici çöp toplama aracımızla hızlı bir şekilde daha temiz bir Darıca için çalışıyoruz. 0543 933 0041 no’lu telefondan vatandaşlarımız belediyemize ulaşarak çöp taksi hizmetinden yararlanabilirler.

BALÇIK MEZARLIĞINDA MEZARLIK HİZMET BİNASI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Balçık Mezarlığı’na giden vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkate alarak su sorununa çare olmak adına çalışma yaptık. Balçık mezarlığına gelen vatandaşlarımız için yeni mezarlık hizmet binası için de yer belirleyerek çalışmalara başladık ve kısa süre önce temelini hep birlikte attık. Vatandaşlarımızı son yolculuğuna uğurlarken yakınları ve akrabaları için bu sürecin zorluklarını en aza indirerek üzüntülerini paylaşacak ve acılarını hafifleteceğiz.

CENAZE NAKİL HİZMETİ VERİYORUZ

Vatandaşlarımıza doğumundan ölümüne kadar her alanda hizmet etmek belediye olarak görevimiz. Yeni mezarlık alanı ile ilgili çalışmalarımız sürerken cenaze nakil hizmetini de başlattık. Cenazesini memleketine götürmek isteyen vatandaşlarımıza araç tahsis ediyoruz. Cenazeyle birlikte aile yakınlarını memleketlerine ücretsiz götürüyoruz.

“SOKAK TEMZİLİK EKİBİ” İLE DAHA TEMİZ BİR DARICA

Darıca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde sokakların temizliği için özel bir ekip kurduk. Oluşturulan ekip “Daha temiz bir Darıca” anlayışıyla ana cadde ve sokak aralarının da baştan sona temizliğini yapıyor. Ayrıca başka bir ekibimiz de ibadethanelerin temizliğini ve tamir bakımını yapıyor. Camilerimizin yanı sıra Cemevi’nin de aynı şekilde temizliğini belediye olarak biz yapıyoruz.

BALYANOZ CAFE HİZMETE GİRDİ

Bayramoğlu’nda bulunan Balyanoz Koyu’nda yaşanan sosyal tesis eksikliğini gidermek için hemen adım attık ve Balyanoz Cafe’yi hizmete açtık. Eşsiz manzarası olan Balyanoz Koyu’nun doğal güzelliğini bozmamak için beton yapının kullanılmadığı sosyal tesis ile çok önemli bir eksikliği de gidermiş olduk. Ayrıca Balyanoz Koyu’nda tuvalet ve mescit ihtiyacına da çözüm ürettik ve hem bayanlar hem de erkekler için mescidi kullanıma açtık.

ŞEFFAF BELEDİYECİLİK UYGULUYORUZ

Göreve geldiğimiz günden itibaren vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi şeffaf belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Belediye meclislerimizi ve ihalelerimizi canlı yayınlıyoruz. Her şeyi şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızın gözü önünde uyguluyoruz.

BİLGİ EVLERİMİZİ KADINLARA AÇIYORUZ

Darıca Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her alanda yanında olmaya özen gösteriyoruz. 9 ayrı Bilgi Evimizde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yönelik kurslarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra özellikle kadınlara yönelik projeleri önemsiyoruz. Kadınların el becerilerini geliştirecek kursları yaygınlaştıracağız. Mahallelerimizde bulunan Bilgi Evleri’nde kadınlara yönelik dikiş nakış gibi el beceri kursları düzenleyeceğiz.

GENÇLERE YÖNELİK TİYATRO VE MÜZİK OKULU AÇTIK

Darıca Belediyesi olarak ilçemizdeki en büyük eksiklerden biri olan kültür sanat alanında adım attık ve gençlere yönelik Tiyatro ve Müzik Okulu açtık. “Gelenekten Geleceğe” anlayışını benimsediğimiz İskoliye Sanat Akademisi’nde dersler de tarihi İskoliye Mektebi’nde düzenlenecek. Böylece daha öce restorasyonu yapılan İskoliye Mektebi geçmişte olduğu gibi bugün de eğitim alanında hizmet verecek.”

















