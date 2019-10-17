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Başkan Bıyık’tan Okur’a ziyaret

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, TÜBİTAK’a bağlı Marmara Teknokent (MARTEK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Okur’u ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Bıyık'tan Okur'a ziyaret

17 Ekim 2019 Perşembe 10:28

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, TÜBİTAK’a bağlı kuruluş olan Marmara Teknokent’i (MARTEK) ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Mehmet Ali Okur’la görüştü. Ziyarette Başkan Bıyık’a AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay da eşlik etti. Darıca ile Teknokent arasında diyalogları geliştirmek ve işbirliği için fikir alışverişinde bulunan Başkan Bıyık, MARTEK’in bölgemiz ve ülkemiz için önemli bir kuruluş olduğunu ifade ederek Okur’a görevinde başarılar diledi. MARTEK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Ali Okur ise nazik ziyareti için Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti ve kurumlar arasında işbirliği için her zaman hazır olduklarını kaydetti. Başkan Bıyık’ın Okur’a Gönü Birliği Kapısı hediye ettiği ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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