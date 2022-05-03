Başkan Büyükakın, “Bu memleketin altını oymak isteyenlerin sınırları yok”

Başkan Büyükakın, AK Parti Kartepe ve İzmit İlçe teşkilatlarıyla bayramlaştı. Burada yaptığı açıklamada, “Teşkilatımızın tüm neferlerinin bayramlarını tebrik ediyorum. Bu teşkilatlar Türkiye’nin en güçlü teşkilatlarıdır. Kocaeli teşkilatları AK Parti’nin yüzünü ak eden teşkilatlarındandır” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Kartepe ve İzmit İlçe teşkilatlarıyla bayramlaştı. İlçe binalarında gerçekleşen bayramlaşmaya Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, AK Parti İzmit İlçe Ali Güney ve teşkilat üyeleri hazır bulundu. Başkan Büyükakın’ın İzmit ilçe teşkilatına gerçekleştirdiği ziyarete AK Parti Kocaeliİl Başkanı Mehmet Ellibeş’de eşlik etti. Ziyaretlerinde Ramazan boyunca olduğu gibi Bayram sırasında Kocaeli’de her türlü tedbiri aldıklarını da dile getiren Başkan Büyükakın, “Hemşerilerim bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için çalışmaya devam ediyoruz. Bayram süresince görevi başında olacak güvenlik, sağlık, zabıta ve itfaiye personeli başta olmak üzere tüm çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.





YÜCE RABBİMDEN NİYAZ EDERİM

AK Parti Kartepe ve İzmit ilçe teşkilatlarına gerçekleştirdiği ziyaretler vesilesiyle bir kez daha gerek vatandaşların gerekse teşkilatların tüm neferlerinin bayramlarını kutluyorum vurgusu yapan Başkan Büyükakın, “Dünya üzerinde ki savaşların son bulmasını bölgemize barışın gelmesini, insanlığın huzur ve refah içerisinde bayramı geçirmesini yüce Rabbimden niyaz ederim.” dedi.





“BİZİM YAPMAMIZ GEREKEN SAPA SAĞLAM DURMAK”

“Allah bu memleketin birlik ve beraberliğini bozmasın” diyerek konuşmalarını sürdüren Başkan Büyükakın, “Bozmayı niyetlenenleri ve bunun için gece gündüz çalışanların oyunlarını rabbim her daim boşa çıkarsın. Tabi bu niyetle ve hayretle çalışanların gerçekten hiç duracakları yok. Artık bu memleketin altını oymak isteyenlerin sınırları da yok. Bundan sonra ki süreçte de fitneleri, fesatları, fücurları ve bunlarla beraber oyunları artarak devam edecek. Bizim yapmamız gereken sapa sağlam durmak, bir ve beraber olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında olmak ve destek vermektir” ifadelerini sarf etti.





TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜ TEŞKİLATLARI KOCAELİ TEŞKİLATLARIDIR

“Şunu da ifade etmem gerekir ki asıl olan dava şuurdur” diyerek bayramlaşma buluşmalarında ki konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Dedikodulara ve fitne vermek isteyenlere karşı dimdik durduğumuz zaman her daim üstün olan bizlerizdir. Bu teşkilatlar Türkiye’nin en güçlü teşkilatlarıdır. Kocaeli teşkilatları AK Parti’nin yüzünü ak eden teşkilatlarından biridir. Gerek gençlik kolları gerekse kadın kolları gerekse ana kademe olarak her daim adından söz ettiriyor. Kucağında ki çocuklarıyla buraya gelen hanım kardeşlerimizi gördüğümde bu davanın ne kadar büyük olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bundan sonra da kapı kapı dolaşmaya devam edeceğiz. Tüm enerjimizi sahaya vereceğiz. İnandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz” diyerek konuşmalarını tamamladı.



