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BAŞKAN BÜYÜKAKIN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yayınladığı bir mesajla hemheşrilerinin ve milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı

BAŞKAN BÜYÜKAKIN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

28 Ekim 2019 Pazartesi 11:39

 Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96’ncı yılını yayınladığı bir mesajla kutlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bütün hemşehrilerini tebrik etti.

Başkan Büyükakın mesajında, “Cumhuriyetimizi her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Cumhuriyetimizin 96’ncı yılında atalarımızın kanlarıyla suladıkları bu vatan topraklarında ülkemizin geldiği nokta göz kamaştırıcıdır. Türkiye Cumhuriyeti, sosyal hak ve özgürlükler, demokrasi, teknoloji, askeri güç ve kasıtlı uluslararası sabotajlara rağmen ekonomik gücü ile her alanda dünyanın pek çok ülkesine ve özellikle de bulunduğu coğrafyaya örnek teşkil etmektedir. Bugün sınırlarının ötesinde çok başarılı operasyonlar düzenleyebilen Türkiye Cumhuriyeti, milleti ve devleti ile topyekûn bir olmuştur.

Tüm alanlarda olduğu gibi yerel yönetim anlamında da dünyaya örnek gösterilerek; kentlerimiz Avrupa şehirleri ile yarışır hale gelmiştir. Milletin özgür iradesinin yönetime yansıması, cumhuriyet ve demokrasimize sahip çıkmak her vatandaşımızın görevidir.

2023 ve 2071 hedeflerine doğru, cumhuriyetimizi bugün bulunduğumuz noktadan çok daha ileri bir seviyeye ulaştıracağız.

Bu vesile ile bütün hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramını kutlar, daha nice bayramlara huzur, mutluluk ve sağlıkla ulaşmamızı dilerim” dedi.

 

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