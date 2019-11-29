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Başkan Büyükakın, Düzce Valisi Dağlı’yı Konuk Etti

Başkan Büyükakın, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ile bir araya geldi.

Başkan Büyükakın, Düzce Valisi Dağlı'yı Konuk Etti

29 Kasım 2019 Cuma 11:53

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’yı makamında konuk etti. Nazik ziyareti nedeniyle Vali Dağlı’ya teşekkür eden Başkan Büyükakın, Kocaeli’de gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Büyükşehir Belediyesi’nin şeref defterini imzalayan Vali Dağlı, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Büyükakın’a görevinde başarılar dilemeyi ihmal etmedi. Birliktelik yapılan görüş alışverişin ardından sona erdi.

 

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