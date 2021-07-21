Başkan Büyükakın, “Ömrü milletine hizmet etmekle geçen bir Cumhurbaşkanımız var”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde AK Parti Körfez ve İzmit İlçe Başkanlıklarında ki teşkilat bayramlaşmasına katıldı. Burada yaptığı konuşmalarda, “Önümüzde ki dönem bundan sonraki dönemlerden daha önemli olacak. Bu dava için çalışan, alın teri döken teşkilatlarımızdan Allah razı olsun. Bakınız içerde ve dışarda tek dertleri “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gitsin” diyenleri görüyoruz. Neden diye sorulduğunda, elbette cevap veremiyorlar. Şunu çok iyi biliyoruz, onlarda biliyor. Ülkesini geleceğe hazırlayan, milletimize karşı oynadıkları oyunları bozan ve yüreği milleti için atan bir Cumhurbaşkanımız var” dedi.





“TEŞKİLATLARIMIZIN VERDİĞİ EMEKLERİ YAKINDAN BİLİYORUZ”

İlk ziyaretinde AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve Körfez Belediye Şener Söğüt eşlik ederken, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’in ev sahipliğinde yapılan bayramlaşmada AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’in de yer aldı. Teşkilat üyelerinin de hazır bulunduğu ziyaretlerde “Kurban Bayramının ülkemiz ve İslam dünyası için hayırlara vesile olsun” diyen Başkan Büyükakın, “Ülkemizin ve şehrimizin gelişmesi için teşkilatlarımızın verdiği emekleri yakından biliyoruz. Sizlerden Allah razı olsun” ifadelerini sarf etti. “Pandemi dünyada büyük yara açtı, ülkemizde de yansımaları oldu” diyerek konuşmalarını sürdüren Başkan Büyükakın, “Çok şükür bu noktada Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ülkemiz çok önemli işlere imza attı. Aşılamada çok iyi noktalara geldik. Teşkilat olarak aşılamada da ayrı bir gündeminiz olsun” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZ GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATMAKTADIR”

“Çok şükür hizmetlerde de gayet iyiyiz” diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Yaptığımız son anketler de aldığımız oyu iki puan artırdık. İttifak olarak da yüzde altmış ikilere çıktı. Milletimiz kadirşinastır ve kendisine hizmet edeni çok iyi görmektedir. Hep birlikte şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemiz için bir dakikasını dahi dinlenerek geçirmediğini sözlerini ekleyen Başkan Büyükakın, “Ömrü milleti için çalışmak ve hizmet etmek için geçen bir liderimiz, Cumhurbaşkanımız var. Ülkemizin zaman kaybetmeye asla tahammülü yoktur. İşte bu neden Cumhurbaşkanımız gecesini gündüzüne katmaktadır. Bu ülkeye gönülden bağlı olmayanlara karşı bizler, vatandaşımıza hizmet edecek, çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlayacağız” ifadelerini sarf etti.