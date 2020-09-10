Başkan Büyükanın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi

- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın:

- "Nasip olursa 2022'nin sonunda Organize Sanayi Bölgeleriyle Gebze merkez arasındaki kısım tamamlanmış olacak. Böylelikle Marmaray'a entegrasyon da tamamlanmış olacak. Hem İstanbul yönünden Kocaeli'ye gelmek isteyenler hem de Kocaeli'den İstanbul yönüne gitmek isteyenler alternatif, hızlı, kaliteli ve güvenli bir toplu taşıma imkanına kavuşmuş olacaklar"

- "İstanbul'dan bu yöne ciddi bir iş trafiği var, yine bu bölgeden o kısma doğru da var. İçerideki trafiği düşündüğümüzde toplamda 55 bin aracın trafikten çekileceğini tahmin ediyoruz"

Büyükakın, Gebze ilçesi Mutlukent mevkisindeki metro kazı şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Büyükakın, gazetecilere yaptığı açıklamada, metrodaki 11 istasyonun 10'unda çalışmanın devam ettiğini belirterek 15,4 kilometrelik hattın 900 metresinin delindiğini söyledi.

Metro çalışmasının hızla ilerlediğini ifade eden Büyükakın, "Nasip olursa 2022'nin sonunda Organize Sanayi Bölgeleriyle (OSB) Gebze merkez arasındaki kısım tamamlanmış olacak. Böylelikle Marmaray'a entegrasyon da tamamlanmış olacak. Hem İstanbul yönünden Kocaeli'ye gelmek isteyenler hem de Kocaeli'den İstanbul yönüne gitmek isteyenler alternatif, hızlı, kaliteli ve güvenli bir toplu taşıma imkanına kavuşmuş olacaklar. 2023 sonuna da Gebze merkezle Darıca ilçemiz arasındaki bağlantı tamamlanacak. Şu an bütün noktalarda çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

- "55 bin aracın trafikten çekilmesi demek, karbon emisyonunun azalması açısından da kıymetli"

Büyükakın, bölgedeki günlük yolcu hareketliliğinin fazla olduğunu dile getirerek "İstanbul'dan bu yöne ciddi bir iş trafiği var, yine bu bölgeden o kısma doğru da var. İçerideki trafiği düşündüğümüzde toplamda 55 bin aracın trafikten çekileceğini tahmin ediyoruz. Belki de çok daha fazlası olacak. Şehirler arası trafiği de hesaba kattığınızda sayı daha da artacaktır. Raylı sistem konforu geldikten sonra talebin çok daha fazla arttığını gördük." ifadelerini kullandı.

Vatandaşa hızlı, konforlu ve güvenli bir yolculuk sunulduğunda karşılığının görüldüğünü aktaran Büyükakın, şöyle konuştu:

"55 bin aracın trafikten çekilmesi demek karbon emisyonunun azalması, küresel ısınma ve iklim değişikliği açısından da daha kaliteli hava soluma açısından da son derece kıymetli. Belki de gelecek nesillere yapılabilecek en önemli yatırım da bu. İstanbul'da çalışanların önemli bir kısmının burada ikamet ettiğini ya da tersinin olduğunu biliyoruz. Özellikle şehirler arası hareketliliğin kolaylaşması turistik alanlara erişime de kolaylık sağlayacak. Örneğin Kandıra ve Kartepe bölgesindeki güzelliklerin görülmesi için İstanbul'dan Kocaeli'ye doğru turistik akım da sağlayacak. Beyaz yakalıların başta olmak üzere burada yaşamı tercih etmeleri gibi bir eğilimi de ortaya çıkaracak diye düşünüyorum."