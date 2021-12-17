Başkan Büyükgöz Gençlerle Kariyer Sohbetinde Buluştu





Başkan Büyükgöz, gençlerle ‘kariyer’ sohbetinde bir araya geldi. İlim Yayma Cemiyeti’nin Yüksek Öğretim erkek öğrenci yurdunda kalan öğrencilerle, düzenlenen kariyer sohbetinde bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, deneyimlerini ve belediye çalışmalarına ilişkin bilgileri gençlerle paylaştı. İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Nizamettin Kaya ve yurt yöneticileri tarafından ağırlanan Başkan Büyükgöz’ün kariyer sohbetine başkan yardımcısı Sedat Çelik de katıldı. Kendi eğitim ve üniversite yıllarından örnek vererek konuşmasına başlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ayrıca belediyenin gençlere yönelik hizmetleri ve projeleri hakkında da bilgi verdi. Başkan Büyükgöz, “Hep beraber yaşadığımız ilçemiz Gebze; 485 bin yerleşik nüfuslu, 150 bin çalışanı istihdam eden, günlük nüfusu 1 milyon olan bir ilçe. Gebze’miz sizlerin almış eğitime paralel olarak, türlü iş ve gelişme fırsatları sunan bir yer.

KENDİNİZİ HER ALANDA GELİŞTİRİN

Sanayide, bilişimde, teknolojide ülkemizin kalbi olma durumunda bir ilçe Gebze’miz. Değerli genç kardeşlerim, eğitiminizi sürdürürken kendinizi geliştirecek imkanları en azami şekilde kullanmaya gayret gösterin. Gayret gösterin ki; iş hayatına ileride kolaylıkla entegre olabilesiniz. Biz de siz gençlerin eğitimine ve gelişimine katkı sunacak yatırımları Gebze’ye kazandırmak için çalışıyoruz. Eski adliye binasını devralarak başlattığımız gençlik merkezimizde son rötuşları yapıyoruz. Günlük 2 bin gencimizi misafir edebileceğimiz ve sadece siz değerli genç kardeşlerimizin emrinde olacak bir merkez olacak. Hayatın her alanın bir yarış var. Bu yarışı kazanmanız için de mutlaka bir bölümünde, kendinizi geliştirecek doneleri edinmiş şekilde yer almanız gerekiyor. Bizlere bu güzel sohbet ortamını sağlayan cemiyet yöneticisi kardeşlerimize teşekkür ediyor, sizlere bundan sonraki eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın” ifadelerini kullandı. Sohbetin ardından toplantı hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.





