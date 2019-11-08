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Başkan Büyükgöz Köyleri Turladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçenin kırsal yerleşim yerlerinden Mollafenari, Cumaköy, Ovacık, Mudarlı, Kadıllı ve Denizli mahallelerini ziyaret etti.

Başkan Büyükgöz Köyleri Turladı

08 Kasım 2019 Cuma 15:39

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, köyleri turladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçenin kırsal mahallelerini (eski köyler) ziyaret etti. Belediye başkan yardımcıları Yusuf Burkut, Sedat Çelik, belediye meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleriyle birlikte ziyaret turuna başlayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ilk durağı Mollafenari Jandarma Karakolu oldu. Karakolda görevli jandarma personelini ziyaret ederek, kolaylıklar dileyen Başkan Büyükgöz ve beraberindeki heyet daha sonra Cumaköy Mahallesi’ne geçti. Cumaköy muhtarlığını ziyaret eden Başkan Büyükgöz daha sonra esnafları dolaştı.

ESNAFLARA HAYIRLI İŞLER

Esnaflara hayırlı işler dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Cumaköy’de dikiş nakış kursiyeri hanımlarla da bir süre sohbet eden Başkan Büyükgöz, belediye çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Cumaköylü hanımların talep ve isteklerini de dinleyen Başkan Büyükgöz daha sonra Ovacık Mahallesi’ne geçti. Kahvehaneleri ve esnafları ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşların çalışmalara ilişkin görüş ve önerileri aldı. Ovacık’ın ardından Mudarlı Mahallesi’ne giden Başkan Büyükgöz,  mahalle sakini Yaşar Kuyuncu’nun cenazesine katıldı.

BAŞKAN YÖRÜK OBASINDA

Merhumun evini de ziyaret eden Başkan Büyükgöz aileye taziyelerini iletti. Mudarlı’nın ardından sırasıyla Kadıllı ve Denizli mahallelerini de ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ardından Sığırlık Merası Yörük Obası’na geçti. Gebze Yörük Türkmen Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cemil Karateke’nin davetlisi olarak obayı ziyaret eden Başkan Büyükgöz göçer ailelerle sohbet etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı ve Dernek Başkanı Karateke’nin plaket takdiminin ardından sona erdi.











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