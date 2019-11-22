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Başkan Büyükgöz’ün 24 Kasım Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yayınladığı mesajla kutladı.

Başkan Büyükgöz'ün 24 Kasım Mesajı

22 Kasım 2019 Cuma 18:09

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yayınladığı mesajla kutladı. Öğretmenlerin bir milletin aileden sonra en kıymetli varlığı olduğunu belirten Başkan Büyükgöz mesajında şu görüşlere yer verdi: “Öğretmenlik dünyada en fazla sorumluluk gerektiren, en ağır; fakat bununla birlikte en kutsal meslektir. Öğretmenlik bir insan yetiştirme sanatıdır. Anneden sonra insanın ilk ilham ve öğrenme kaynağıdır. Geleceğimizin teminatı ve en değerli varlığımız olan çocuklarımızın, millî kültür ve tarihimize bağlı ve evrensel değerlere açık kişiler olarak yetişmeleri için, ülkemizin her yerinde fedakârca görev yapan öğretmenlerimize minnettarız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başöğretmen ilan edildiği bu anlamlı günde, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, ömrünü bu kutsal mesleğe adayan tüm öğretmenlerimize sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum.”

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