Başkan Çiftçi, Çayırova mahallesini dinledi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin vatandaşlarla iç içe olduğu, öneri, talep ve şikayetleri birinci elden dinlediği mahalle danışma meclislerinin bir yenisi Çayırova Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

“Halkımızı Dinliyoruz, Kentimizi Birlikte Yönetiyoruz” sloganı ile Çayırova’lıların taleplerini danışma meclislerinde dinleyen ve çözüm odaklı çalışmalar yapan Başkan Bünyamin Çiftçi, Çayırova Mahallesi sakinleriyle gerçekleşen buluşmasında mahalle ve ilçe genelini kapsayan çalışmalara değindi.

6 AYDA YAPILANLARI ANLATTI

Artvinliler Derneği önünde düzenlenen program, 6 aylık çalışmaların yer aldığı sine vizyon ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Bünyamin Çiftçi, “Bugün yedinci mahalle danışma meclisimizi gerçekleştiriyoruz. Amacımız hizmet ediyorken, hizmet alan vatandaşlarımızın eleştirilerini ve önerilerini almak. Bu anlamda Çayırova tarihinde ilk olan mahalle danışma meclislerimizi gerçekleştiriyoruz. Bizler yaklaşık 6 aydır Çayırova’mıza ve sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Bunu yapıyorken sizlerle birlikte yol yürüyoruz. Seçim çalışması sürecinde gerek ev gerekse de dernek toplantılarımızda sizlerin bize ilettiği birçok husus vardı. 6 aylık süre zarfında bunların bir kısmını gerçekleştirdik. Sizler bizden Çayırova Devlet Hastanesinin nüfusun yoğun olduğu noktaya taşınmasını istediniz. Otoban kenarında yapılacak devlet hastanesi noktasında çalışmalar gerçekleştirerek, hastane projemiz ile ilgili bakanlığımızla çalıştık ve hemen hızlı bir şekilde merkeze daha yakın noktayı belirledik. Milletvekillerimiz, İl Başkanımız ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın destekleriyle de hastane projemizi daha kolay ulaşım sağlanacak yere taşıdık.

” dedi.

Başkan Çiftçi, “Sizlerin de bildiği gibi Çayırova Mahallemizde Camii problemimiz var. Göreve geldikten sonra hemen bu soruna da çözüm üretmek adına çalışmalarımızı başlattık. Bu konuda gerekli adımları attık.” şeklinde konuştu.

MEYDANDA YEŞİL ALAN ÇOK OLACAK

Kent Meydanı projesi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, mahkeme sürecinin devam ettiği bazı hak sahibi vatandaşlarla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduklarını, süreci hızlandırarak ilçeye kent meydanı kazandıracaklarını söyledi. Çiftçi,” İnşallah o süreci de hızlandırarak ilçemize kent meydanını kazandıracağız. Ancak kent meydanı projemizde o alanı beton yığını haline getirmeyeceğiz. Çayırova halkının nefes alacağı bir proje haline getireceğiz. İlçeye değer katacak bir alan olacak.” ifadelerini kullandı.

Soru cevap ve temenniler bölümü ile devam eden programa AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan, MHP Çayırova İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarı, sivil toplum kuruluşu başkanları ve mahalle sakinleri katıldı.