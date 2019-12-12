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Başkan Çiftçi’den Ankara’da bir dizi ziyaret

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilk olarak AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı’nın bu yıl 6.sını düzenlediği Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası programına katıldı.

Başkan Çiftçi'den Ankara'da bir dizi ziyaret

12 Aralık 2019 Perşembe 20:49

BAKAN YARDIMCISINA ZİYARET

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi daha sonra geçtiğimiz aylarda arazisi merkeze yakın yere getirilen Çayırova Devlet Hastanesi ile ilgili Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’le görüştü. Seçim dönemi ve sonrasında vatandaşların yoğun talebi üzerine herkesin rahatça ulaşabileceği yere gelen hastane arazisi ile ilgili Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’e bilgiler Çiftçi, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

 

MİLLİ EMLAKA ZİYARET

Başkan Çiftçi, Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konuk’u da ziyaret etti.  Çiftçi,  Çayırova’da bulunan milli emlak arazilerinin belediyenin projeleri ve kamu kurumlarının hizmetlerinde değerlendirilmesi ile ilgili her iki genel müdürle görüş alış verişinde bulundu.

Çiftçi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca’yı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.



 

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