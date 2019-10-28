SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Çiftçi’den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Başkan Çiftçi'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

28 Ekim 2019 Pazartesi 10:44

 Büyük bir inanmışlık ve azimle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tek olan milletin, tarihindeki her aşamada olduğu  gibi hür yaşama idealinden bir an olsun vazgeçmediğini, eşi görülmemiş bir mücadelenin sonunda istikbali ve istiklali hakkında tek söz ve yetkinin yine kendisinde olacağına dair kararlılığını 96 yıl önce tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini ifade eden Başkan Çiftçi mesajında şunları söyledi;”

"29 Ekim 1923, yedi düvelin ayağımıza vurmak istediği pranganın sökülüp atıldığı, işgalci zorbaların vatan toprağından kovulduğu şanlı zaferin bir nişanesidir.

Cumhuriyetimiz, asil bir direniş uğruna, yüce bir karaktere, tavizsiz bir hürriyet şuuruna sahip necip milletimizin en kıymetli ve en büyük eseridir.

Büyük milletimiz, 29 Ekim 1923'te, şanlı mazisinin en önemli silkinişlerinden birini daha gerçekleştirmiş, bağımsızlığın bu milletin karakteri olduğunu bir kez daha tüm cihana haykırmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle Çayırova halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.”

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Bıyık 6 ayını anlattı Başkan Bıyık 6 ayını anlattı
BAŞKAN BÜYÜKAKIN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI BAŞKAN BÜYÜKAKIN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
Şehircilik Ve Mutlu Şehir” Kartepe Zirvesi Gala Yemeği Valimizin Katılımıyla Gerçekleştirildi Şehircilik Ve Mutlu Şehir” Kartepe Zirvesi Gala...
Kartepe Zirvesi sona erdi Kartepe Zirvesi sona erdi
Saadet Partisi Gebze İlçe Teşkilatı divan toplantısını Saadet Partisi Gebze İlçe Teşkilatı divan toplantısını
Bıyık: “Darıca’ya katkı sunacak projeleri destekleyeceğiz” Bıyık: “Darıca’ya katkı sunacak projeleri...
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Başkan Bıyık 6 ayını anlattı
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahallelerde gerçekleştirdiği Gönül Buluşmalarına Emek Mahallesi...

Haberi Oku