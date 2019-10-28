Başkan Çiftçi’den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Büyük bir inanmışlık ve azimle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tek olan milletin, tarihindeki her aşamada olduğu gibi hür yaşama idealinden bir an olsun vazgeçmediğini, eşi görülmemiş bir mücadelenin sonunda istikbali ve istiklali hakkında tek söz ve yetkinin yine kendisinde olacağına dair kararlılığını 96 yıl önce tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini ifade eden Başkan Çiftçi mesajında şunları söyledi;”

"29 Ekim 1923, yedi düvelin ayağımıza vurmak istediği pranganın sökülüp atıldığı, işgalci zorbaların vatan toprağından kovulduğu şanlı zaferin bir nişanesidir.

Cumhuriyetimiz, asil bir direniş uğruna, yüce bir karaktere, tavizsiz bir hürriyet şuuruna sahip necip milletimizin en kıymetli ve en büyük eseridir.

Büyük milletimiz, 29 Ekim 1923'te, şanlı mazisinin en önemli silkinişlerinden birini daha gerçekleştirmiş, bağımsızlığın bu milletin karakteri olduğunu bir kez daha tüm cihana haykırmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle Çayırova halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.”