Başkan Çiftçi'den Ramazan Bayramı Mesajı Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:22

Mesajında, Ramazan Bayramı’nda koronavirüs nedeniyle mesafelerin olacağını, ancak gönüllerin daha fazla yaklaşacağını ifade eden Başkan Çiftçi, “Ramazan ayı ve Kadir Gecesi’nin ardından bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayram coşku, sevinç, buluşma, birlik ve beraberlik demektir.

Bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın pekiştiği çok özel günlerdir. Virüs salgını dolayısıyla Ramazan Bayramını evlerimizde kutlayacağız. Ancak buna rağmen bayramın neşesini, huzurunu ve mutluluğunu hanelerimizden eksik etmeyelim.

Bu vesileyle Çayırova’lı hemşehrilerimizin, milletimizin ve İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyor; Bayramın insanlığın içinden geçtiği buhrandan kurtulmasına, başta ilk kıblemiz Mescid-i Aksa olmak üzere gönül coğrafyamızdaki zulüm ve gözyaşının bitmesine vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.