Başkan Çiftçi'den Ramazan Bayramı Mesajı
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın pekiştiği çok özel günlerdir. Virüs salgını dolayısıyla Ramazan Bayramını evlerimizde kutlayacağız. Ancak buna rağmen bayramın neşesini, huzurunu ve mutluluğunu hanelerimizden eksik etmeyelim.
Bu vesileyle Çayırova’lı hemşehrilerimizin, milletimizin ve İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyor; Bayramın insanlığın içinden geçtiği buhrandan kurtulmasına, başta ilk kıblemiz Mescid-i Aksa olmak üzere gönül coğrafyamızdaki zulüm ve gözyaşının bitmesine vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.