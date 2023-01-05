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Başkan Erenoğlu, özel okul zammına isyan etti.

CHP Dilovası İlçe Başkanı Gökalp Erenoğlu, 2023 yılı için özel okul fiyatlarına yüzde 65 oranında zam yapılmasına sert tepki gösterdi.

Başkan Erenoğlu, özel okul zammına isyan etti.

05 Ocak 2023 Perşembe 20:13


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Dilovası İlçe Başkanı Gökalp Erenoğlu, özel okul fiyatlarına yapılan fahiş zamla ilgili oldukça ses getiren açıklamalar yaptı. 
Başkan Erenoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'İn, özel okul zammının yüzde 65 olarak belirlendiğini açıkladığını anımsattı.
Dünyada böyle bir şeyin görülmeyeceğini anlatan Erenoğlu, "Özel okula zam oranını özel okulu olan birisi belirliyor ve açıklıyor. Böyle bir saçmalık nerede görülebilir. İşte bu devleti şirket mantığıyla yönetmenin sonuçları. Adamın özel okulu var. Oradan para kazanıyor. Milyonlarca veliyi ilgilendiren zam kararını da o kişi belirliyor." dedi. 
Başkan Erenoğlu, ülkede şartların her geçen gün kötüye gittiğinin altını çizerek, "Zam olmayan bir gün var mı? Hem de artık yüzde ellilerin altında zam yok. Kaldı ki eğitim herkesin temel ihtiyacı. Buna böyle fahiş zam yapmak işlerin ne kadar raydan çıktığının ispatı." diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler
özel OkulCumhuriyet Halk Partisi (CHP)
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