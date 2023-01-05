Başkan Erenoğlu, özel okul zammına isyan etti.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Dilovası İlçe Başkanı Gökalp Erenoğlu, özel okul fiyatlarına yapılan fahiş zamla ilgili oldukça ses getiren açıklamalar yaptı.

Başkan Erenoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'İn, özel okul zammının yüzde 65 olarak belirlendiğini açıkladığını anımsattı.

Dünyada böyle bir şeyin görülmeyeceğini anlatan Erenoğlu, "Özel okula zam oranını özel okulu olan birisi belirliyor ve açıklıyor. Böyle bir saçmalık nerede görülebilir. İşte bu devleti şirket mantığıyla yönetmenin sonuçları. Adamın özel okulu var. Oradan para kazanıyor. Milyonlarca veliyi ilgilendiren zam kararını da o kişi belirliyor." dedi.