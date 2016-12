Başkan, İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Başkan Karaosmanoğlu, Genel Merkez'de düzenlenen 114'üncü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım’ında bir konuşma gerçekleştirdiği, 114'üncü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan toplantıya, Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, İl Kadınları Başkanı Serpil Yılmaz ve İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman da hazır bulundu. TÜRKİYE BÜYÜK BİR MÜCADELE İÇİNDE AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğu ilk günden itibaren toplumun nabzını tuta tuta bugünlere geldiğini, bunu da istişareye verdiği önemle başardığını belirtti. Bugün 79 milyon vatandaş adına salonda bir ve beraber olduklarını ifade eden Başbakan Yıldırım, "Türkiye büyük bir mücadele içinde. Terörle mücadelemiz hem kendi topraklarımız içinde hem de sınırlarımızın ötesinde bütün şiddetiyle devam ediyor. Bu nedenle de zaman zaman şehitlerimiz oluyor. Dün maalesef Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab'ı ve hakim yerlerini ele geçiren silahlı kuvvetlerimizin kahraman askerlerine alçak terör örgütünün pususu ve intihar saldırısı neticesinde 14 yiğit evladımızı şehit verdik." diye konuştu. TERÖRLE MÜCADELE TÜRKİYE’NİN BEKA MÜCADELESİDİR Başbakan Yıldırım, şehitlere Allah'tan rahmet ailelerine ve millete başsağlığı, gaziler için acil şifa temennisinde bulundu. Dünyanın baş belası terörün insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu anlatan Yıldırım, "Terörle mücadele, Türkiye'nin beka mücadelesidir, varlık mücadelesidir. Türkiye'nin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin daim olması adına verilen büyük bir savaştır. Birlik ve bütünlüğümüzü her zaman muhafaza edeceğiz, terörün Türkiye'yi vesayet altına almasına asla izin vermeyeceğiz. Terör ve şiddet, Türkiye'yi, demokrasimizi ve hukuk yolundaki kararlılığımızı asla sona erdiremeyecek. Terör karşısında her zaman olduğu gibi millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi sonuna kadar koruyacağız." ifadelerini kullandı. AK PARTİ, CUMHURİYETİMİZİN VE DEMOKRASİMİZİN SİGORTASIDIR. Başbakan Binali Yıldırım, 2016'nın son genişletilmiş il başkanları toplantısını gerçekleştirdiklerini, toplantıda 81 il teşkilatının bütün yönetim kademeleri, belediye başkanları ve meclis üyelerinin 114. kez bir araya geldiğini, bu durumun AK Parti'de istikrarın, hizmetin sürekliliğinin ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koyduğunu aktardı. Teşkilatla bir olmanın bütün 80 milyon vatandaşla beraber olma anlamına geldiğini vurgulayan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: "AK Parti siyasetinin ülkemize, vatandaşlarımıza kazandırdıklarını sizler iyi biliyorsunuz. Biz AK Parti olarak bu millete olan borcumuzu hizmet üreterek ödemek durumunda olan bir kadroyuz. AK Parti'nin siyasi ilkelerini hayata geçiren bu muhteşem kadro Allah'ın izniyle Türkiye'nin yüzünü ağartan yegane kadrodur. AK Parti, cumhuriyetimizin ve demokrasimizin sigortasıdır. AK Parti hareketi birlik ve beraberliğimizin güvencesidir. AK Parti, 79 milyon Türkiye'nin partisidir. İlk günden itibaren her bölgenin, her şehrin, her bir vatandaşımızın partisi olduk, derdi ile dertlendik. Hiçbir AK Parti'li kardeşim bu ülkenin hiçbir insanına karşı ayrımcılık yapmadı, yapmayacaktır. Her türlü ayrımcılığı reddettik ve daima millet dedik, millete hizmet ettik. Ülkemiz baştan başa mamur oldu ve vatandaşlarımızın beklediği hizmetler birer birer hayalden gerçeğe döndü. Bu aşkı, inancı, heyecanı koruduğumuz için bugün milletimizin duası ve desteğiyle bu emaneti yine bizler taşıyoruz, AK Parti taşıyor. Bu emanete sadakat göstermek bizim en şerefli görevimizdir." DİĞER ÜLKELER TÖRERE KARŞI BİZ GÜVENLİYİZ DİYEMEZ Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana millete hizmet yolunda birlikte yürüdükleri, aralarında olan olmayan bütün kadrolara minnet ve şükranlarını sundu. Terör örgütlerinin canları yandıkça asimetrik eylemlere başladığına dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu: "İstanbul ve Kayseri'de yaşanan saldırıların arkasından son olarak Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ne yapılan alçakça suikast ve eş zamanlı olarak Berlin'de yaşan saldırılar, tüm dünya ülkeleri olarak terör saldırılarını doğru bir zeminde değerlendirme ihtiyacını ortaya koyuyor. Bütün bu saldırılar göstermektedir ki teröre karşı hiçbir ülke 'Biz güvenliyiz.' diyemez. Terör, dünyanın başının belasıdır. O sebepten Türkiye'nin maruz kaldığı terör saldırılarını sadece Türkiye'nin meselesi olarak görmek fahiş bir hatadır. Irak ve Suriye'ye yerleşmiş olan terör örgütlerinin sadece Türkiye'yi tehdit ettiğine inananlar yanılırlar. Terör dünyanın ortak sorunudur, uluslararası toplum terör karşısında ikircikli söylemi bir kenara bırakmalı ve tamamen aynı tavrı almalıdır. Terörle mücadelede başarının önemli şartlarından bir tanesi budur. Sizin teröristiniz kötü, benim teröristim iyi anlayışı maalesef terörü bitirmeye değil, terörün daha da azmasına sebep olmaktadır." TÜRKİYE VAHŞETE SESSİZ VE KAYITSIZ KALMADI Teröre karşı en büyük güç ve sermayenin birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu vurgulayan Yıldırım, birlik ve kardeşlik ruhuyla, bu mücadelenin mutlaka zaferle sonuçlanacağına dikkati çekti. Yıldırım, Türkiye'nin güney sınırlarında yaşananlara ilişkin, "Güney sınırlarımızda maalesef ciddi bir kaos, otorite boşluğu var, adeta hükümet yok. Yanı başımızda, Halep'te yaşanan insanlık dramı bütün dünyanın gözünde cereyan ediyor. Halep'te yaşananlara ne yazık ki dünya yine sessiz, sağır, dilsiz. Ancak Türkiye her şartta, her zorluğa rağmen, her zaman olduğu gibi bu insanlık dramına, bu vahşete sessiz, kayıtsız kalmadı." dedi. 14 YILDA BÜYÜK ESERLER KAZANDIRDIK AK Parti siyasetinin, evrensel değerlerin siyaseti olduğunu vurgulayan Yıldırım, Türkiye'nin 81 ilinin ve bütün renklerinin, AK Parti'nin siyasetinde kendini bulacağını dile getirdi. Yıldırım, AK Parti'nin ayrıştıran değil, kaynaştıran bir parti olduğunu belirterek, 14 yılda Türkiye'ye büyük eserler kazandırdıklarını hatırlattı. Dünyanın mühendislik açısından en zor projesine imza atarak, iki kıtayı denizin 106 metre altından tünelle birleştirdiklerini anımsatan Yıldırım, "Bu proje daha bitmeden, kendi alanında 5 tane uluslararası ödül kazandı. Dünyada yaprak kımıldamazken, krizden yatırımlar tamamen durmuşken, Türkiye bir yıl içerisinde ardı ardına 30 Haziran'da Osman Gazi Köprüsü'nü, 26 Ağustos'ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü ve 20 Aralık'ta da Avrasya Tüneli'ni hizmete aldı. Bu alanda istikrarın getirdiği hizmetin ne demek olduğunu hem vatandaşlarımıza hem de bütün dünyaya gösterdik." ifadesini kullandı. ÜLKEMİZ, MİLLETİMİZ İÇİN YOLA ÇIKTIK "Ecdadımız, dedemiz Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttü, onun torunları Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları da trenleri ve arabaları denizin altından geçirerek onların yolundan devam ediyor." diyen Yıldırım, ecdatla, geçmişle gurur duyduklarını bildirdi. Yıldırım, geleceği, geçmişten aldıkları ilhamla inşa ettiklerini belirterek, ekonomide, siyasette, hukukta, eğitimde, alt yapıda, sağlıkta, hayatın bütün alanlarında vatandaşın yaşamını kolaylaştırmak, hayat kalitesini yükseltmenin, AK Parti'nin şiarı olduğuna işaret etti. Başbakan Yıldırım, şu görüşlere yer verdi: "Bu başarıda, şüphesiz gönül gönüle yürüttüğümüz her bir arkadaşımızın, sizlerin büyük bir emeği var. Sizler, Türk siyasi hayatında benzeri olmayan başarıların altına imza atan kadronun elemanısınız. Bugüne kadar her bir vatandaşımızın derdini kendi derdimiz, her insanımızın meselesini kendi meselemiz olarak gördük. Bundan sonra da farklı olmayacak. Amacımız birlik ruhunu başarıyla temsil etmek, ülkemize ilk günkü gibi aynı şevkle hizmet etmek. Bu muhabbeti asla kimse bozamaz, birliğimize zarar veremez. Türkiye artık, karanlık tezgahlar, tuzaklar kurularak teslim alınacak bir ülke değildir. Türkiye artık şer odaklarının bölebilecekleri, ayrıştırabilecekleri bir ülke de değil. Bir ve beraber oldukça, Türkiye için kalbimiz heyecanla çarptıkça, bizim hızımızı hiç kimse kesemez evelallah. Zira biz, kendimiz için değil, ülkemiz, milletimiz için bu yollara çıktık. Ülkemiz sizlerle, bu kadroyla bugünlere geldi ve bu kadroyla 2023'e taşınacak, 2053 kutlu yürüyüşüne kararlılıkla devam edecek." BU SORUNU DA ÇÖZMEK BU KADROLARA NASİP OLACAKTIR "Son yılların en fazla tartışılan konusu, Türkiye’de hükümet yönetim sisteminin kalıcı istikrarı sağlamadığı ve bu nedenle yönetimde yönetim sistemini de içeren esaslı bir değişikliğin artık acil bir ihtiyaca dönüştüğü toplumun bütün kesimlerince tartışıldığını söyleyen Yıldırım, “Bilim adamları, uzmanlar, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları ve hatta halkın tamamı bu konunun artık gündemden kalkmasını ülkenin geleceğe doğru emin adımlarla yol almasını bekliyor. Siyaset sorun üretme yeri değil, siyaset sorun çözme yeridir. AK Parti sorunları torunlara bırakmadan, çöze çöze bugünlere gelen partinin adıdır. Bu sorunu da çözmek evelallah bu kadrolara nasip olacaktır." MÜZAKARELER İKİ PARTİ ARASINDA SÜRMEKTEDİR 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti sonrasında parti genel başkanları olarak bir araya geldiklerini ve görüşmede anayasa meselesinin de gündeme geldiğini anımsatan Yıldırım, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak anayasa değişikliği ile ilgili çalışma yapma konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. Başbakan Yıldırım, çalışma sonunda 7 maddede mutabakatın tamamen sağlandığını ancak bu 7 maddenin işin esasına yönelik değişiklikler içermediğini kaydetti. Görüşmeler sonuna vardığında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, "Bu mevcut sistem artık böyle devam etmemeli. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle birlikte meydana çıkan mevcut durum anayasayla uyumlu hale getirilmelidir. Her ne kadar biz parlamenter sistemi tercih ediyor isek de bu sorunu çözmek için partiler üstü bir anlayışla, AK Parti ile bu konuyu müzakere etmeye ve bir çözüm üretmeye hazırız." dediğini aktaran Başbakan Binali Yıldırım, bunun üzerine üçlü devam eden müzakereleri iki parti olarak, MHP ile sürdürdüklerini bildirdi. 316 İMZAYLA YENİ ANAYASA TEKLİFİMİZİ VERDİK MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bu konuda ilk görüşmelerini 10 Kasım’da gerçekleştirdiklerini, bu görüşmede işin çerçevesini çizdiklerini, prensiplerini belirlediklerini ve 10 Aralık’ta da tekliflerini Meclis’e verdiklerini anlatan Yıldırım, şunları söyledi: "Şimdi artık iş Meclis’te, bizden çıktı. AK Parti grubu olarak biz 316 imzayla teklifimizi verdik. AK Parti’de ‘Efendim, filan imzalayacak, filan imzalamayacak’ diye bir sürü tezviratlar çıkardılar, bir kez daha tuş oldular. AK Parti üzerine hesap yapanlar, sonunda kendileri mosmor olur. AK Parti 14 yıldır her krizde, her zor anda ülkenin sorunlarını çözen, düğümleri çözen ve ülkenin geleceğinin aydınlık yarınlarını hazır eden bir partidir."