Başkan Köşker’den Arapçeşme’ye hizmet sunumu

AK Parti Gebze İlçe Teşkilatları tarafından düzenlenen ve ilki Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen mahalle teşkilatları danışma meclisi toplantıları Arapçeşme Mahallesi ile başladı. AK Parti İl Başkan Vekili Mustafa Kocaman, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Kurt, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, belediye Başkan yardımcısı Nilay Ayran, Engin Güzel, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Buket Tatoğlu, AK Parti İlçe Gençlik kolları Başkanı Ertan Kara,

Arapçeşme Mahalle Başkanı Şahin Özkan ve teşkilat yöneticileri ve üyeleri katıldı.

SOBA: ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ

Toplantının açılışında konuşan Ak Parti Mahalle Başkanı Şahin Özkan, mahalle teşkilatı olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba konuşmasına katılımlarında ötürü mahalle teşkilatı üyelerine teşekkür ederek başladı. İlçe Başkanı Soba, “2017 yılına girdik fakat 2016 yılı değerlendirilmesi gerek üzerinde konuşulması gereken bir yıl. 2016 yılı deyince aklımıza gelen ilk şey 15 Temmuz olayı geliyor. Ben buradan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Son zamanlarda gerçekleşen saldırıların ne amaçla yapıldığını hepimiz iyi biliyoruz. Bizler de teşkilatlar olarak bu zor günlerde üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz” dedi.

ARAPÇEŞMEYE YENİ BİR PARK

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker toplantıda bu güne kadar Arapçeşme Mahallesine yapılan ve proje aşamasında olan çalışmaların anlatıldığı bir sunum gerçekleştirdi. Hazırlanan slayt eşliğinde konuşmasını ve sunumunu sürdüren Başkan Köşker, “Arapçeşme Mahallesi bizim için önemli bir mahalle. Arapçeşme Mahallemizde çocuklar için bir Trafik Eğitim Pistimiz var. Bu pisti buradan kaldırıyoruz. Pelitli bölgemizde 4 dönüm arazi üzerinde oldukça güzel bir projemiz var. Burada çocuklarımız model araçlar ve model uçaklar kullanabilecekleri bir alan yaratacağız. Arapçeşme Mahallesindeki Trafik Eğitim Pisti’ni de parka çevireceğiz. Vatandaşlarımız park talebini de yerine getirmiş olacağız. Arapçeşme Mahallesi sakinleri akşamları vakit geçirebileceğiniz geniş ve güzel bir parka kavuşacak.

BİLİM SANAT MERKEZİ

Ayrıca Arapçeşme Mahallemizi Bilim Sanat Merkezine kavuşturacağız. İhalesi tamamlanan merkezi 2017 yılı sonuna bitirmeyi hedefliyoruz. Bu merkezde düğün salonları, GESMEK Kursları, sinema salonları, kütüphaneler, fitness salonları ve kreş yer alacak. Artık mahalleli düğününü kendi mahallesinde yapabilecek. Çocuklar ve bayanlar için sinema seansları gerçekleşecek. GESMEK kursuna gelen bayanlar çocuklarını bu kreşlere emanet edebilecek” ifadelerini kullandı.

SİZİLERİN FİKİRLERİ ÇOK DEĞERLİ