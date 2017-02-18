Başkan Köşker’in minik konukları

Kroman Çelik İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında ziyaret etti. Öğrencilerin sorularını cevaplandıran Başkan Köşker, “Sizler ülkemizin aydınlık yarınlarısınız. Aranızdan kimileri ileride doktor, mühendis, hakim, avukat, vali, kaymakam veya belediye başkanı olacak. Bu önemli görevlere gelebilmek ve ülkemize, milletimize yararlı bir evlat olarak yetişebilmeniz için derslerini en iyi şekilde öğrenmeniz, bol bol okumanız gerekiyor” dedi.

DERSLERİNİZE İYİ ÇALIŞIN

Yerel yönetimler ve işleyişi hakkında Başkan Köşker’den bilgi alan öğrenciler Başkan Köşker ile bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Ayrıca öğrencilerin Başkan Köşker’i yerel yönetim oluşumu hakkında bir seminer vermeleri için okullarına davet etti. Öğrencilerin bu davetini geri çevirmeyen Başkan Köşker, “Sizler ülkemizin aydınlık yarınlarısınız. Aranızdan kimileri ileride doktor, mühendis, hakim, avukat, vali, kaymakam veya belediye başkanı olacak. Bu önemli görevlere gelebilmek ve ülkemize, milletimize yararlı bir evlat olarak yetişebilmeniz için derslerini en iyi şekilde öğrenmeniz, bol bol okumanız gerekiyor.



İMKANLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ

Bizler de siz değerli evlatlarımızın daha modern bir şehirde güven içerisinde büyümesi ve yaşaması için elimizden gelen gayreti sarf etmeyi sürdüreceğiz. Sizlerin güven içerisinde oyun oynayabileceği parkların yanı sıra, derslerinizde yardımcı olacak tüm imkanları barındıran bilim sanat merkezlerini ve güzel gelecek akademisini kurduk, sizlerin hizmetine açtık. Sizlerin her zaman yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Kroman Çelik İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında ziyaret etti, öğrenciler başkan amcalarını yerel yönetim oluşumu konulu bir seminer vermeleri için okullarına davet etti. Kroman Çelik İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, okul müdürü Zihni Aydın ve öğretmen Nejla Çamur ile birlikte Yerel Yönetim Bilgisi ve Çevreyi Tanıma dersi kapsamında Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında ziyarete etti.