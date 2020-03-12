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Başkan Şayir, KOMEK’li kadınları unutmadı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası KOMEK’te (Kocaeli Meslek ve Sanat Eğitim Kursu) eğitim alan kadınları ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı.

Başkan Şayir, KOMEK'li kadınları unutmadı

12 Mart 2020 Perşembe 12:00

 Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut ve Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca ile birlikte Dilovası KOMEK’i ziyaret edip, KOMEK’te eğitim veren bayan usta öğreticilerin ve bayan kursiyerlerin 8 Mart Dünya kadınlar gününü kutlayarak hediye takdim ettiler.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

Dilovası KOMEK’te kadınlarla sohbet eden Başkan Şayir, eğitimler hakkında bilgi aldı.

Tüm kurs merkezini gezen Başkan Şayir ve beraberindekiler, kursiyerlerin çalışmalarını yakından inceleyerek, özverili çalışmalarından dolayı bayan kursiyerleri tebrik etti.

İNSAN HER YAŞTA ÖĞRENMELİ

Ziyarette kadınlarımızın cesur olmaları, hayatın her alanında aktif olmaları gerektiğini ve ülke ekonomisine, aile ekonomisine katkı sunmaları gerektiğini söyleyen Başkan Şayir “İnsan her yaşta öğrenmelidir. Özellikle kadınların KO-MEK kurslarına gelerek hem zamanlarını faydalı değerlendirip hem de kendilerini geliştirmeleri çok önemlidir. Buradan aldıkları eğitimlerle hem ülke ekonomisine hemde aile ekonomisine katkı sunabilirler.

Burada bulunan kursiyerlerimizi  kutluyorum. İnşallah Dilovası’ndaki tüm kadınlara olurlar’’ diyerek tüm kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar gününü tek tek kutladı.

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