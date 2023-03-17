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Başkan Şayir’den 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir,18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Şayir'den 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

17 Mart 2023 Cuma 17:20

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 108. Yılı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, mesajında “18 Mart tarihi, vatan topraklarını bin bir zorluk ve yokluğa rağmen, canları pahasına koruyan kahraman ecdadımızın, vatan sevgisinin ne demek olduğunu dünyaya gösterdiği şanlı bir tarihtir. 

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Çanakkale; Türk milletinin hürriyet ve istikbali mevzubahis olduğunda yazdığı destanı sonsuza dek hatırlatacak şehitler diyarıdır. Çanakkale’yi anlamlı kılan bir başka konu da, bir milletin aynı ülkü etrafında birlik ve beraberlik içerisinde toplanmasıdır. Bu kenetlenme sayesinde Türk milletini yok etmek isteyen düşmanlar bozguna uğratılmış ve yeni zaferlere ilham kaynağı olmuştur. Her bir köşesinde ayrı bir kahramanlık hikâyesi bulunan ve Çanakkale’yi geçilmez kılarak verdikleri mücadeleyle düşmanlarının bile takdirini kazanmış olan ecdadımız ile ne kadar çok gurur duysak azdır. 

TARİHİ KANLARIYLA YAZDILAR

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 108. yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Onlar tarihi kalemle değil, kanları ile yazdılar” dedi.

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