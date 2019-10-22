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BAŞKAN ŞAYİR’DEN BİR MÜJDE DAHA

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’den “yükselen şehir Dilovası”na bir müjde daha.

BAŞKAN ŞAYİR'DEN BİR MÜJDE DAHA

22 Ekim 2019 Salı 16:15

 Dilovası yeni ve modern bir anaokuluna kavuşuyor. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in seçim beyannamesinde bulunan anaokulu projesi için bugün ilk imzalar atıldı. Dilovası Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve GEBKİM Vakfı tarafından üçlü protokol imzalandı. İmza törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, , İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve GEBKİM Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ile AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut'ta katıldı.

 İmzalanan protokol çerçevesinde GEBKİM Vakfı tarafından inşa edilecek ve 1.700 m2  bahçe ile açık alana sahip olacak olan anaokulunda, 120 kişilik 6 derslik, eğitim salonu, uyku ve oyun odaları olacak.

ŞAYİR: DİLOVASI EĞİTİMLE YÜKSELECEK

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Çocuklarımızı seviyoruz. Eğitimin önemini biliyoruz. Dilovası’nın eğitimle yükseleceğinin farkındayız. Bu yüzden  eğitimle ilgili adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. Daha önce Montessori sınıfını ilçemizde açmıştık. Yine 24 sınıflı bir kız meslek lisesinin de temelini attık. Şimdi de ilçemize modern bir anaokulu kazandıracağız” şeklinde konuştu.










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