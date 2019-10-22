BAŞKAN ŞAYİR’DEN BİR MÜJDE DAHA

İmzalanan protokol çerçevesinde GEBKİM Vakfı tarafından inşa edilecek ve 1.700 m2 bahçe ile açık alana sahip olacak olan anaokulunda, 120 kişilik 6 derslik, eğitim salonu, uyku ve oyun odaları olacak.
ŞAYİR: DİLOVASI EĞİTİMLE YÜKSELECEK
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Çocuklarımızı seviyoruz. Eğitimin önemini biliyoruz. Dilovası’nın eğitimle yükseleceğinin farkındayız. Bu yüzden eğitimle ilgili adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. Daha önce Montessori sınıfını ilçemizde açmıştık. Yine 24 sınıflı bir kız meslek lisesinin de temelini attık. Şimdi de ilçemize modern bir anaokulu kazandıracağız” şeklinde konuştu.