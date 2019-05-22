banner426
SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Başkan Şayir'den Hasta Ziyareti

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir hastanelerde tedavi gören Dilovalı hemşerilerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Şayir'den Hasta Ziyareti

22 Mayıs 2019 Çarşamba 10:19

banner419

Ziyaretlerini aralıksız sürdüren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir hastanelerde tedavi gören Dilovalı hemşerilerine ziyarette bulunarak geçmiş olsun dileklerini ileterek Her zaman olduğu gibi biz hemşerilerimizin yanındayız dedi.

SIHHAT, İNSANIN EN BÜYÜK HAZİNESİ

Hasta ve yakınlarının dertlerini ve acılarını paylaştıklarını dile getiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir;  “Hastalarımızı ziyaret ederek onların yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz. Sıhhat, insanın en büyük hazinesi. Hastalık da, sağlık da bizler için. Allah şifasız dert vermesin. Hastalıkla mücadele etmek zorunda kalan büyüklerimizin ihtiyaçlarını, sıkıntılarını soruyoruz ve elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her zaman olduğu gibi biz hemşerilerimizin yanındayız. Rabbim kimseyi sağlığından etmesin” ifadelerini kullandı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükakın, Hürriyet’i Konuk Etti Büyükakın, Hürriyet’i Konuk Etti
Kocaeli Refah Erbakan'ı Ağırlayacak Kocaeli Refah Erbakan'ı Ağırlayacak
Erdoğan'dan başkanlara uyarı! Erdoğan'dan başkanlara uyarı!
"Hak ve Adalet konferansı!"
Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepki Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepki
Malkoç’tan Gebze’ye teşekkür! Malkoç’tan Gebze’ye teşekkür!
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Büyükakın, Hürriyet’i Konuk Etti
Başkan Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında konuk etti.

Haberi Oku