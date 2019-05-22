Başkan Şayir'den Hasta Ziyareti

Ziyaretlerini aralıksız sürdüren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir hastanelerde tedavi gören Dilovalı hemşerilerine ziyarette bulunarak geçmiş olsun dileklerini ileterek Her zaman olduğu gibi biz hemşerilerimizin yanındayız dedi.

SIHHAT, İNSANIN EN BÜYÜK HAZİNESİ

Hasta ve yakınlarının dertlerini ve acılarını paylaştıklarını dile getiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; “Hastalarımızı ziyaret ederek onların yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz. Sıhhat, insanın en büyük hazinesi. Hastalık da, sağlık da bizler için. Allah şifasız dert vermesin. Hastalıkla mücadele etmek zorunda kalan büyüklerimizin ihtiyaçlarını, sıkıntılarını soruyoruz ve elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her zaman olduğu gibi biz hemşerilerimizin yanındayız. Rabbim kimseyi sağlığından etmesin” ifadelerini kullandı.