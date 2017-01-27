SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Şura'ya Katılacak!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek Şehircilik Şurası’na katılacak.

Başkan Şura'ya Katılacak!

27 Ocak 2017 Cuma 09:25

 Şura, Türkiye’nin insan odaklı yeni şehirleşme vizyonunu, gelişen koşullar çerçevesinde katılımcı bir şekilde belirlenebilmesini amaçlıyor.

YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ DE ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açılışı yapılacak şura, Şehirlerimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım, Kentsel Dönüşüm, Şehirleşme, Göç ve Uyum, Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü gündem konularıyla yapılacak. Düzenlenecek olan şura ile ilgili bir açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki; “Şehircilik Şurası ile insanımızın ruhunun, tarihsel birikiminin, toplumsal hassasiyetlerinin ve şehirli kimliğinin ön planda tutulduğu konular, güncel gelişmeler ışığında, akademisyenler, üniversiteler, ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından tartışmaya açılıyor” dedi.

ŞEHİRCİLİK ŞURASI ÜÇ AY SÜRECEK

Şehircilik Şurası’na, ülkenin saygın akademisyenleri, bürokratları ve uzmanlarıyla beraber ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılacak. Şura’da kentlerle alakalı sorunlar belirlenecek, stratejiler geliştirilecek, akabinde çözüm önerileri sunulacak. Şuranın süreceği 3 ay boyunca; Şehirlerimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım’dan Kentsel Dönüşüm’e, Şehirleşme, Göç ve Uyum’dan Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü’ne kadar çok geniş bir yelpazede çalışılacak. Yayınlanacak Sonuç Bildirgesi’nin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mensuplarına, şehircilik alanında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar ile uzmanlara önemli bir başvuru kaynağı olacağına da inanılıyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliDaricaİzmitDerinceGebze GazetesiBallıkayaMuallimköyHaberWebSiteKaramürselKartepe
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ceyhan’dan geçmiş olsun ziyareti! Ceyhan’dan geçmiş olsun ziyareti!
Gençlik ve Spor Bakanı Kocaeli'ye geliyor Gençlik ve Spor Bakanı Kocaeli'ye geliyor
Halkı Memnun Etmedi! Halkı Memnun Etmedi!
Sınav Ücretleri Çok Pahalı! Sınav Ücretleri Çok Pahalı!
Kararsızlar Üzerine Çalışma! Kararsızlar Üzerine Çalışma!
Başkanlar Ankara’da! Başkanlar Ankara’da!
Yukarı Çık

Ceyhan’dan geçmiş olsun ziyareti!
Ceyhan’dan geçmiş olsun ziyareti!

Haberi Oku