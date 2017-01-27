Başkan Şura'ya Katılacak!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek Şehircilik Şurası’na katılacak.

Şura, Türkiye’nin insan odaklı yeni şehirleşme vizyonunu, gelişen koşullar çerçevesinde katılımcı bir şekilde belirlenebilmesini amaçlıyor.



YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ DE ELE ALINACAK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açılışı yapılacak şura, Şehirlerimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım, Kentsel Dönüşüm, Şehirleşme, Göç ve Uyum, Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü gündem konularıyla yapılacak. Düzenlenecek olan şura ile ilgili bir açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki; “Şehircilik Şurası ile insanımızın ruhunun, tarihsel birikiminin, toplumsal hassasiyetlerinin ve şehirli kimliğinin ön planda tutulduğu konular, güncel gelişmeler ışığında, akademisyenler, üniversiteler, ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından tartışmaya açılıyor” dedi.



ŞEHİRCİLİK ŞURASI ÜÇ AY SÜRECEK



Şehircilik Şurası’na, ülkenin saygın akademisyenleri, bürokratları ve uzmanlarıyla beraber ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılacak. Şura’da kentlerle alakalı sorunlar belirlenecek, stratejiler geliştirilecek, akabinde çözüm önerileri sunulacak. Şuranın süreceği 3 ay boyunca; Şehirlerimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım’dan Kentsel Dönüşüm’e, Şehirleşme, Göç ve Uyum’dan Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü’ne kadar çok geniş bir yelpazede çalışılacak. Yayınlanacak Sonuç Bildirgesi’nin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mensuplarına, şehircilik alanında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar ile uzmanlara önemli bir başvuru kaynağı olacağına da inanılıyor.