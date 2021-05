Başkan TÜREL’den Bayram Mesajı

Türel;Bir yılı aşkındır devam eden korona virüs salgınında hem ülkemiz hem de farklı coğrafyalar maddi ve manevi ciddi sıkıntılar yaşamakta ve bu durum daha da kötüye gitmekte. Bununla beraber Müslüman Coğrafyalarındaki zulüm her geçen artmakta, maalesef Müslüman liderler bu durumu izlemekte ve kınamaktan ya da söz sarfetmekten başka bir şey yapmamaktadır. Kınamaların ve sözlü ikazların hiçbir şey ifade etmediğini geçmişteki söylemlere bakarak anlamaktayız. Temennimiz söz yerine üretken olup sonuç odaklı adımların her alanda atılmasıdır. Bu sıkıntılı ve her geçen gün kötüye giden günleri aşmak için, Bu bayramda birliğimizi; sevgi, saygı ve adalet üzerine sağlamak temennisi ile tüm islam aleminin bayramını en içten dileklerim ile kutluyorum.