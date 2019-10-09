Başkan Türkkan, Gaziler Mesire Alanı’nı sordu!

Gebze Gaziler Mesire Alanı’nda 5 Ekim Cumartesi günü 23 yaşındaki N.K.’nın cansız bedeni bulundu.Yaşanan olayın ardından, mesire alanında yaşanan güvenlik problemini meclis gündemine geçtiğimiz ay taşıdığını belirten Türkkan, konu ile ilgili henüz cevap gelmediğini söyledi.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan,

Gebze

Gaziler Mesire Alanı

’nda yaşanan güvenlik problemini geçtiğimiz ay meclis gündemine taşıdığını ifade etti. Gebze Gaziler Mesire Alanı’nda 5 Ekim Cumartesi günü 23 yaşındaki N.K.’nın cansız bedeninin bulunmasının ardından emniyet güçleri tarafından çevrede yapılan araştırmada bir uyuşturucu madde düzeneğine rastlandı.Acı olayla ilgili soruşturma sürerken, çevredeki vatandaşların yaşadığı rahatsızlıklar, Mesire Alanı’nda yeterli güvenlik önlemi var mı, varsa bu önlemler neler? Mesire Alanı’nda asayiş nasıl sağlanıyor sorularını akıllara getirdi.

İYİ Partili Türkkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması isteğiyle 18 Eylül 2019’da verdiği soru önergesinde; buradaki güvenlik sorunlarını dilegetirdiğini, bölgedeki vatandaşların can güvenliğine ilişkin endişeleri vurguladığını belirtti.

Türkkan önergesinde;

“Gebze Yenikent Mahallesi’nde yer alan Kent Ormanı Mesire Alanı olarak adı geçen bölgede herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığından dolayı asayiş sorunları yaşanmaktadır. Özellikle akşam saatlerinden sonra yukarıda adı geçen bölgede çeşitli gasp, uyuşturucu ticareti, fuhuş, adam yaralama gibi olaylar yaşanmaktadır. Bu durum mahalle sakinleri için korku ve rahatsızlık yaratmaktadır.” ifadelerini kullanmış, “Mahalle sakinlerinin iddialarına göre ise polis ihbar hattına yapılan şikayetler karşılıksız kalmakta, adı geçen alanda başıboşluk hüküm sürmektedir.” diye yazmıştı.

İşte Türkkan’ın önergesindeki sorular:

1.Gebze Kent Ormanı Mesire Alanında alınan güvenlik önlemleri nelerdir?

2.Bölgede suçun önlenmesine yönelik hangi tedbirler alınmaktadır?

3.Bölgede herhangi bir Mobese sistemi bulunmakta mıdır?

4.Yukarıda adı geçen mesire alanı ve mahalle içinde bekçi uygulaması var mıdır?

5.Mesire alanının güvenliğiyle ilgili olarak Gebze Belediyesi ya da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile yapılan herhangi bir ortak çalışma var mıdır?

6. Yukarıda adı geçen bölge ile ilgili olarak kaç ihbar yapılmış, kaçına intikal edilmiştir? Hakkında işlem yapılan kişiler varsa benzer olayların yaşanmaması için bölgede ne gibi önlemler alınmıştır?

İYİ Partili Türkkan’ın önergesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan henüz cevap gelmedi.