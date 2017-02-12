Başkanlar Antalya’da toplandı!

Kocaeli’de 12 İlçe Belediye başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu toplantıda yer aldı. Başbakan Binali Yıldırım’ın referandumla ilgili değerlendirmeler yaptığı toplantıda Antalya Valisi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Münir Karaloğlu da Kocaeli heyeti ile yakından ilgilendi.

AYNI DİLİ KONUŞUYORLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve on iki ilçe belediye başkanı, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın düzenlediği Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısının ikinci gününe de katıldı. Antalya'da düzenlenen toplantıya katılan ve bir konuşma gerçekleştiren Başbakan Binali Yıldırım, "Anayasa değişikliği halk oylamasında kabul edilirse Türkiye'nin bölünecekmiş. Hadi oradan, Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmez. Ana muhalefet partisi genel başkanı adeta FETÖ'cülerle, PKK'lılarla ,HDP'lilerle aynı ağızdan konuşuyor, yakışmaz” dedi.

“MİLLET BİRLİK BERABERLİK KARDEŞLİK AYDINLIK TÜRKİYE DİYOR”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile konuşma öncesi selamlaşan ve Kocaeli’de ki vatandaşlarımıza özellikle selam götürmesini isteyen Başbakan Binali Yıldırım, “Ana muhalefet partisi iktidar alternatifidir ana muhalefetin terör örgütlerinin gittiği yoldan gitmesi ana muhalefet partisine zarar veriyor, ona sempati duyan milyonlarca vatandaşımızı da rahatsız ediyor. Buradan vatandaşlık görevi olarak, bir partinin genel başkanı olarak değil diyorum ey Kemal bey, bırak bu terör örgütlerinin söylediklerine kulak vermeyi milletin sesine kulak ver millet birlik beraberlik kardeşlik aydınlık Türkiye diyor” şeklinde konuştu.

“İKTİDARA DEĞİL, MİLLETE VE CUMHURİYETE MUHALEFET EDİYOR”

Onun için bu kutlu yürüyüşte aynen Yenikapı ruhu gibi bir olalım birlikte Türkiye olalım diyerek sözlerine devam eden Başbakan Binali Yıldırım, “Ana muhalefet Partisi sanki iktidara değil millete, Türkiye’ye Cumhuriyetine muhalefet ediyor. Aynı zamanda demokrasiye de muhalefet ediyor. Fikir yok hakaret ve iftira var. Türkiye'nin hangi meselesinin çözmek için adım atsak yapıcı olmayan sürekli eleştiren bir anlayışla karşı karşıyayız. Anayasa değişikliğine hiç bir katkı vermeyeceksiniz, bir yandan da sürekli çarpıtarak vatandaşın kafasını karıştıracaksınız. Şimdi süreç başladı vatandaşa gitmekten dahi korkuyorlar” ifadelerini kullandı.