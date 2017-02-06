Başkanlar Gebze’de toplandı

İLÇE BAŞKANLARI DA KATILDI

İlimizdeki siyasi parti il başkanlarının 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlayan aylık toplantısı dün Gebze’de gerçekleşti. Saadet Partisi ev sahipliğinde Gebze Holiday Inn Asia Otel’de yapılan toplantıya yine eksiksiz katılım oldu. AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, BBP İl Başkanı Nihat Yıldız, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül ile SP Gebze İlçe Başkanı Necati Korkmaz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, MHP Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir, DP Gebze İlçe Başkanı Üzeyir Mert ve BBP Gebze İlçe Başkanı Zülfikar Şahin toplantıda yer alan isimlerdi.

SÜREÇ BARIŞ ANLAYIŞI İÇİNDE GEÇMELİ

Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Ejderoğlu ev sahibi olarak açılış konuşmasını yaptı, “Her ay il başkanları olarak bir araya geliyoruz. Ülke ve şehir gündemi ile ilgili fikir alışverişlerimiz oluyor. Toplantımızı bu ay Gebze’de gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki ay AK Parti il başkanlığı ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Ülkemiz önemli bir süreçten geçiyor. Önümüzdeki süreçte referandum süreci gerçekleşecek. Referandumda bütün partiler özgür biçimde çalışmalarını yapacaklar. Bu süreci barış ve anlayış içerisinde geçirmek istiyoruz. Bizler burada bir uzlaşı kültürünü temsil ettiğimizi düşünüyorum. Bu nedenle, bu masa etrafında bulunanlar göreceksiniz referandumdan sonra da bir araya gelmeye devam edecekler. Önemli olan şehrimize ve ülkemize katkı sunmak” dedi.

CEYHAN BİLGİ VERDİ

Sinan Ejderoğlu’nun konuşmasının ardından soru cevap kısmında il başkanları gazetecilerin sorularını yanıtladı. AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Gebze trafiği ve tramway çalışmalarıyla ilgili olarak “Trafik sıkışıklığını yaşıyoruz. Biz burada Anibal kavşağı başta olmak üzere gerekli çalışmaları yapıyoruz. Trafik sıkışıklığını toplu taşımayla çözebiliriz. Bu çalışmalar bittikten sonra bir rahatlama olacaktır. Ancak bu işin çözümü metrodur. Tramvay çalışmasında gecikmeler yaşandı. 15 Temmuz darbe girişimi, çalışmaları kesintiye uğrattı. Tahmin ediyorum Mayıs ayında tramway çalışması tamamlanmış olur” diye konuştu. Ceyhan, Türkiye’nin son 15 yılda yakaladığı çıkışa dikkat çekerek, “Bütün bunlar güçlü bir iktidarla oldu. Türkiye’nin büyümesine devamı için sisteminin değişmesi, koalisyonlar, sığ tartışmalar yerine güçlü yönetimlerle yoluna devam etmesi gerekiyor. Referandumda yapılacak olan şey budur. Kimse rejim tartışması içine çekerek konuyu farklı yerlere götürmemelidir” dedi.

UZLAŞI VURGUSU YAPILDI

CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Gebze’de düzenledikleri Emek çalıştayı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak “Gebze’de ilk defa bir çalıştay yaptık. Önümüzde bir referandum var. Bunu siyasi bir seçim olarak görmüyoruz. Referandumda tüm gücümüzle hayır çıkması için çalışacağız. Birbirimizi ötelemeden bir arada olmaya devam edeceğiz” dedi. MHP İl başkanı Aydın Ünlü, partiden ihraç edilen isimlerin yürüttükleri hayır kampanyası hakkında konuştu, “MHP Kurumsal bir siyasi parti. Bu arkadaşların durumuyla ilgilenen kurullar var. MHP’nin gündemi onlar değil. Biz hem kongre hem referandumla ilgili çalışma yapıyoruz. Bu kişiler tüzüğün ilgili maddeleriyle cezalandırılır. Bu tür hareketlerde bulunan arkadaşlar cezalandırılıyorlar, cezalandırılmaya da devam edecekler. Biz uzlaşı kültürünü 2017 yılında daha hat safhada olması temennisindeyiz. Referandum kutuplaşma olmadan yaşanmalı. Uzlaşı anlamında herkes birbirine şans vermeli. Herkesin fikri güçlü bir Türkiye. Herkes birbirinin sinir uçlarına değmeden bu süreci yaşamalıyız” dedi.

GEREKÇELER İYİ ANLATILMALI

DP Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, “Referandum sürecinde hayır oyu vereceğimizi açıklayan ilk il başkanı olduk. Hayır, için çalışacağız. Niye hayır diyeceğimizi anlatacağız” dedi. BBP İl Başkanı Nihat Yıldız, “Ne evet ne hayır noktasında karar vermedik. İstişare sürecimiz devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanının imzasından sonra bu süreçte ‘evet veya hayır’dan öte içeriği üzerinde duruyoruz. Bunun bir seçim olmadığını, bir süreç olduğunu bu sürecin demokrasi bayramı olarak geçmesini diliyoruz.

DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, “Bu beraberlikten gerçekten hoşnudum. Ülkemizin beklediği tablo bu. Herkes aynı şeyi düşünse gelişme olmaz. Referandumla ilgili hayır oyu verme kararı aldık. 18 maddenin 18’ine toptan hayır demek çok doğru değil. Birkaç madde ile ilgili kuşkularımız var. Neden hayır dediğimizi iyi anlatmak gerekiyor. Hayır diyenlere kimse terörist damgası vuramaz” dedi.